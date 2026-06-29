病気療養中の前の町長の失職に伴う八郎潟町の町長選挙が28日行われ、佐藤友紀氏が新人同士の一騎打ちを制し、初当選を果たしました。



一夜明けた29日、初めて登庁した佐藤氏は「町民の皆さまのために全力で頑張っていく」と意気込みを語りました。



八郎潟町長選挙の開票作業が始まった28日午後7時ごろ、佐藤氏の選挙事務所前に多くの町民が駆けつけていました。



そして、午後7時40分ごろ。





薬剤師の佐藤友紀氏47歳が初当選を果たしました。「バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ」佐藤友紀氏「出馬表明から1か月ちょっと多くのみなさまのお声を聞いてきました。これからは町政、その人々の声を反映させていくべく私自身みなさまとともに頑張っていきたいと思っております。必ずやすべての世代のみなさまが安心安全にそして夢と希望を持った町をつくってまいりたいと思っております」佐藤氏は、人口減少対策を最重要課題に掲げ、街づくりを専門に担う部署を新たに設けることや、移住促進・関係人口増加への取り組みに力を注いでいくと訴え、元町議会議員の京極幸村氏を461票差で破りました。友人「うぇーい！おめでとう！」佐藤氏「緊張した！足震えたマジで」投票率は75.27％と、前回2024年を11.29ポイント上回りました。一夜明けた29日。約18年ぶりとなる八郎潟町の新たなかじ取り役に選ばれた佐藤氏が、初めて登庁しました。今回の選挙は畠山菊夫前町長が病気で倒れ、意思表示ができない中、議会の不信任決議を受けて失職するという、全国で初めての事態を受けて行われました。佐藤氏は畠山前町長とは親しい間柄で、以前から後継者として認めてもらっていたと言います。佐藤氏「常に畠山前町長に関しましても町民のためにと、いうことは言ってましたので、その思いを受け継ぎつつこのまま私も町民の皆さまのために全力で町政をつくっていきたいと思っております」政治経験のない佐藤氏。職員に向けて「わたしひとりだけではなく皆さまと一緒に知恵を出し挑戦していく」と抱負を述べました。佐藤氏が最重要課題に挙げていた人口減少問題。町の人口は5,000人を切り、ピーク時の6割ほどにまで減少しています。今年で創業101年、一日市地区の老舗を切り盛りする小柳文子さんは、半世紀にわたってまちの盛衰を見守ってきました。小柳文子さん「人の流れが全然ないのよもう少しね、人の流れがあればほんとに素晴らしいまちだと思うんだけど」「（イベントの際には）町外からお見えになる方がずいぶん多いんだけれども、まずそのときだけでなくてにぎわいをもっと戻してほしいような感じはします」町のトップが4か月以上不在という状態から動き出した八郎潟町。住人「空いてる店舗を改装してなんかしたりとかってのも（五城目）町のほうで力を入れてやってるみたいだから、そういうのもうちのほうでもやればいいなって気はしますね」住人「買い物難民、やっぱり必ず多くなってくるんで、現状維持ってわけにはいかないと思います」住人「都市、秋田市に近い近いと言われてるんですけども、ここから通勤する人ってのはやっぱり町に最初から住んでた人たちが多いと思うので」「人口減少の歯止めを頑張ってほしいなと思ってます」町民の期待を背負い町政運営を本格的にスタートさせた佐藤氏の任期は、2030年の6月27日までです。※6月29日午後6時15分のABS news every.でお伝えします