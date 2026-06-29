世間から「大丈夫？」と思われがちな生涯独身、フリーランス、50代の小林久乃さんが綴る“雑”で“脱力”系のゆるーいエッセイ。「人生、少しでもサボりたい」と常々考える小林さんの体験談の数々は、読んでいるうちに心も気持ちも軽くなるかもしれません。第63回は「壁に耳あり障子に目あり」です。

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前回「お金を使うのは楽しいのに家電の買い替えで摩耗。情報収集して比較して交渉…何度も挫折しそうに」はこちら

機密情報がダダ漏れ

「おつかれさまです。先日の××さんとの打ち合わせで出たんですけど、最終的に予算が ××くらいで、ちょっと渋い感じですね」

ノートパソコンを抱えて、気分転換にと入店したカフェでえらい会話が聞こえてきた。コロナ禍以来、リモートで仕事をしている会社員が増えて、我々ノマドワーカーの作業スペースが侵食されてから数年。一時は座席確保もフルーツバスケット化していたけれど、だいぶ緩和された。着実に静けさと各々の集中力が戻ってきている。そんな店内でとある男性会社員によるオンライン会議の声が聞こえてきた。

「先日、調査会社の××に頼んだ結果、共有しますね。まあ、結構アレなので……ターゲットにしている中年層にはいいんじゃないスかね……」

部外者が聞いても理解できるほど、結構な機密情報を店内にスピーカーのごとく漏らしている。もし偶然にも私がライバル会社の人間だったら、録音する。男性会社員はおそらく20代後半か30歳前後くらいだろう。機密管理に関して会社からどんな指示を受けたのかは知らないが、周囲に聞こえている意識はないのだろうか。

誰も彼を諌める人がいない店内に、機密情報がこだまする。私もすっかり会議に参加しているかのように、引き続き会話に聞き入る。ふと思った。この会社員、ひょっとして周囲に聞こえるように話しているのかもしれない。「俺って数千万円の仕事をしちゃってるんだぜ」的な。いや、勘ぐりすぎかと脳内自省。でもこのオンライン会議の情報漏洩について、思い当たる節がある人は多くないだろうか。実際に情報が漏れてしまって、企画ごと頓挫してしまった話を聞いた経験がある。彼の言動は故意なのか、それとも過失なのか。

部外者にぺらぺらと

その後、立ち飲み屋でまた妙な周囲の声を立ち聞きしてしまった。制作会社でドラマを作っている30歳くらいの男性と、居合わせた会社員の女性の会話だった。



イメージ（写真提供：Photo AC）

「××くんと仕事したんだけどさ、芸能人って言いながら結構普通なんだよね（笑）」

「そりゃ、そうだ」

「あの事務所、最近また行ったんだけどさあ、××くんがいて。全身、ブランドで固めてたんだよね。なんか笑っちゃったよ。あ、打ち合わせだったんだけど」

「やっぱ芸能人ってそうなんだー」

「あー、しくった」

「なにー？」

「早めに連絡が来たから××局の仕事受けちゃったんだけど、その後××局から打診があったのよ。××（ドラマの放送時間帯略名）で仕事しないかって！ やっぱ××で仕事をしたほうが箔が付くしさ」

男性の「俺って業界人なんだけど」話は延々と続いていた。隣で聞いていた女性はアイドルファンらしく、彼にひたすらライブチケットをねだっていた。私に聞こえているのは明らかなのだが、気にする素振りはまったくない。むしろ前述のカフェでオンライン会議をしながら、社内情報をぶち撒けていた彼と同じ匂いがして、周囲に聞こえるようなボリュームだった。やはり二人とも「故意」か。

（この小僧、いい加減にしておけよ）

脳内の自分がそうつぶやいた。出版社で働いて独立をして20年以上、仕事をしているけれど、（立ち飲み屋の）男性のようにタレントの裏話や情報公開以前の事柄をペラペラと、部外者に話すのは気が知れない。もし私が一緒に仕事をしているスタッフだったら、強めに注意する。下請けの立場としては信用ガタ落ちで仕事の発注はなくなるだろう。危機管理力はこの小僧にないのだろうか。

（その××のドラマ、一部仕事やってんのよ〜、私。良かったねえ、もし一緒だったら即刻、テレビ局に今日の件は報告するから、あなたの会社の売り上げガタ落ちカタストロフィが完成するところでした〜）

おばさんの遠吠えを心で叫びながら、早々に店を出た。酒がまずくなった。

失われる立場

メディアは昔から企画立案から実行まで数年間のスパンがあるものが多く、口を割らないのは当たり前だったはずなのに、ネットニュースには「業界関係者からの証言」としていくつも情報が漏れている。今までそんな証人はでっち上げだと解釈していたけれど、情報を漏らす人は存在するのだと2人の男性の話を聞いて痛感した。



イメージ（写真提供：Photo AC）

ふと周囲を振り返ると私も含めて、そこそこ長く仕事をしている人間は漏洩した場合の惨事を想定できるので、口は堅い。情報交換をするとしたら、同じだけ苦労を重ねてきた、同感覚の人間だけ。中年のバッジがついているにもかかわらず、ペラペラと噂話をするスタッフは少なくとも私の周囲にはいない（と、信じている）。それが最低限のマナーであり、仕事に対するリスペクトだ。

「××くん、どうだった〜？」

「情報規制がかかっているから何も言えない。雑誌に載ってるのが全部よ」

私は下請け仕事で、著名人と呼ばれる人にはインタビューなどで日々会っている。紙媒体が減っていく最中、ありがたい。でもそんな様子を見て、年々、周囲から「噂話」を聞かれる頻度が上がってきている気がする。そして同時に自分の口を割らない防壁も高くなっている。こういう意識を持てるようになったのは、年を重ねたおかげなのだろうか。

（昔は私も彼らみたいに、自慢げにペラペラと秘密をしゃべっていたのだろうか……）

遠くなった過去のキャリアに思いを傾けつつ、情報管理について改めて褌を締め直す。古いと言われようとも、守秘意識と信用度は比例するのだから。