乃木坂46 弓木奈於が涙？まさかの理由に吉田綾乃クリスティー＆林瑠奈も爆笑：東京パソコンクラブ
「東京パソコンクラブ」（毎週金曜深夜2時）。
6月27日（土）に、東京・ベルサーレ高田馬場にて「東京パソコンクラブ ゲーム祭2026『初イベント、いっくよー！』アナタは伝説の目撃者になる！」 （出演：吉田綾乃クリスティー・林瑠奈・弓木奈於、ゲスト：田村真佑（昼公演） / 岩本蓮加（夜公演））が開催され、多くのファンが集結した。
「テレ東プラス」は、大歓声に包まれた昼公演の模様をリポート！
ついに実現！ 「東京パソコンクラブ」初のリアルイベント
センターステージを囲む特別な座席レイアウトが組まれた会場は、ファンの熱気でいっぱいに。
開演前にはメンバーへの特別インタビュー映像を上映。「弓木さんにとってガムとは？」という斜め上の質問に真剣に答える弓木の姿に、会場は笑いに包まれた。
イベントは風見裕子プロデューサーのあいさつからスタート。番組開始当初からのファンには見覚えのあるロケ地で撮影されたオープニング映像が流れると、大きな歓声が上がり、ペンライトが会場を彩った。
吉田、弓木、林の3人が笑顔で登場し、「みんな見えてる〜!?」「後ろの方までいっぱいだ！」と喜びをあらわに。満員の客席に、吉田は「チケット完売とは聞いていたけど…すごい！」と驚きを口にした。
そんな中、弓木が目を潤ませる場面も。
初イベント実現への思いがあふれたのかと思いきや、「…ドライアイなんですけども」とコメントし、会場は大きな笑いに包まれた。
進行を務めるのは岩下裕一郎ディレクター（テレビ東京）。
頭上に設置された巨大なくす玉を3人が引っ張ると、中から現れたのは「（萌え声で）私と一緒に伝説作ろ？」という指令。
指名された吉田は「絶対に切り抜かないで！（笑）」と念押ししながら、かわいらしい萌え声を披露。
しかし、「ちょっとちょっと、萌えが甘いんじゃな〜い？」と待ったをかけたのは、ゲストの田村。「乃木坂46随一の萌え声の持ち主なので」と自ら志願し、完璧な萌え声を披露した。
ところが、岩下Dから「めちゃくちゃ巻いてまして…」というまさかの事情説明が入り、林も挑戦することに。しぶしぶ萌え声を披露した林に、ファンからはすかさず「もう一回！」コール。結局2回披露することになり、会場は大盛り上がりとなった。
「スーパーバニーマン」全ステージクリアに挑戦！
メイン企画は「スーパーバニーマン」。
ウサギの着ぐるみを着たキャラクターを操作し、ゴールにあるニンジンを目指す協力型アクションゲーム。独特すぎる動きとハチャメチャな協力プレイで、番組でも人気を集めている。
番組では14ステージまでクリア済みということで、2人1組で15ステージ目からスタートし、全ステージクリアを目指す。5回失敗すると、プレイしていない2人にビリビリ電流が流れるルールだ。
まずは林＆弓木ペアがプレイ。
林は「みんなに電流なんて受けさせないよ！」と力強く宣言するが、あっという間に5回ミス。プレイしていなかった田村と吉田がビリビリを受ける羽目になり、2人のリアクションに会場は大爆笑！
続く16ステージ目では、失敗するたびに弓木と田村がビリビリの餌食に。弓木は「命大事にせぇよ！」、田村は「生き急ぎすぎ！ 落ち着いてせえよ！」とツッコミを入れ、会場の笑いを誘った。
林＆田村ペアの挑戦では、林が客席に向かって「全クリしてる人いますか？」と呼びかける。すると客席にいたクリア経験者から攻略のヒントが飛び出し、会場一体となってゲームを楽しむ展開となった。
しかし、このステージで大苦戦！
客席から「負けるな、しょげるな、林瑠奈！」と大きなコールが響き渡る中、果たしてクリアできるのか--!?
配信視聴者歓喜のプレゼント＆まさかのサプライズゲストも
ゲームの合間にはプレゼント企画も。
座席番号を呼ばれたファンにはサイン入りTシャツがプレゼントされ、配信視聴者向けのプレゼントも用意された。
さらに、メンバーにも特別なプレゼントが用意されており、誰もが驚く展開に！？
そして客席からはまさかの人物がサプライズ登場し、会場騒然！
イベントの全貌はリピート配信でチェックを！
■イベント概要■
東京パソコンクラブ ゲーム祭2026『初イベント、いっくよー！』アナタは伝説の目撃者になる！
＜出演＞
吉田綾乃クリスティー 林瑠奈 弓木奈於
＜ゲスト＞
田村真佑（昼公演） / 岩本蓮加（夜公演）
■リピート配信決定！
【昼公演】
・リピート配信：2026年7月4日（土）
開場（配信開始）12:00／開演 13:00
【夜公演】
・リピート配信：2026年7月5日（日）
開場（配信開始）12:00／開演 13:00
配信概要
（取材・文／みやざわあさみ）