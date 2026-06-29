金田久美子が千葉のお気に入り店で美味しい料理を満喫！ 通い詰めても「焼き鮭とサラダとトマトはマスト」
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。千葉県袖ケ浦市で開催された国内女子ツアー「EARTH MONDAMIN CUP」に参戦した金田は、千葉市にある「鮨割烹こばやし」が好きすぎて、「ほぼ毎日こばやしでした」と記すと、店内で食事を楽しむ姿や、提供された美味しそうな料理の写真を投稿した。
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板前も「試合中の生物はあれだし毎日お寿司は飽きるでしょ」と気を使ってくれて、いろいろな料理を作ってくれたそうだ。とはいえ「焼き鮭とサラダとトマトはマストでした」と好みをアピールしていた。「毎日美味しいご飯を食べれて幸せだった千葉シリーズ！！」「ありがとうございました！感謝」とお礼の言葉を記したが、荒天の中で開催された大会では残念ながら予選を突破することは叶わなかった。投稿ではカウンターで寿司をつまむ金田の写真から始まり、キャビアがトッピングされた貝料理、ウニが添えられた刺身、大きなエビ、アワビや生トリ貝などの写真が続いた。そしてマストと記されていた焼き鮭や、イチジク、オレンジ、チーズがあしらわれたサラダ、土鍋で炊いたご飯の写真もあった。また同店が手掛ける「中華そば こばやし」にも行ったようで、都玲華との楽しそうな2ショットも公開した。最後は上目遣いでカメラをにらみつけるような写真だったが、これは「#最後の写真は来週頑張りますの気合いの顔」とのこと。第1回リランキングを14位で通過し中盤戦の出場権を獲得した金田は、落ち込んでなどいられない。気持ちは早くも今週の「資生堂・JALレディス」に向けられていた。投稿を見たファンは「トリガイ美味しそう」「高そうな食事ばかりで羨ましいです」などのコメントを寄せていたが、最後の写真については「最後の顔めっちゃかわいい」「最後の１枚怖いです笑」など意見は二つに分かれていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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