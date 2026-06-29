■これまでのあらすじ

妻が謎の女に出会ったのは、夫の病室でのことだった。女は夫が経営するスナックのママだと名乗るが、妻は夫と彼女がそれだけの関係ではないことを知っていた。さらに女が帰ったあと、妻は病室に隠してあった見舞い品を見つける。



病室のベッドサイドにあの女（みなみ）が持ってきたお酒がありました。飲酒禁止なのに…。治療する気があるのかと問い詰めても、夫は開き直って意味のわからないことを言い出しました。

「お前はあいつを信用するな」「自分がいなくなった後は、お店の売り上げはお前が確認した方がいい」と。どこまでも自分勝手な人。女に甘えて、妻に後始末を押しつけてー…。在宅療養に移っても辰夫は辰夫でした。機嫌が悪ければ荒れ、調子がいい日は抜け出してみなみに連れられて帰ってきました。加奈子と話すときだけ、穏やかな顔をしていましたがー。そして辰夫は病院で静かに息を引き取りました。--「やっと…終わった」。そう思ったのに――。

※この漫画は実話を元に編集しています

コミカライズ:ふゆ(ウーマンエキサイト編集部)