6月19日放送のライオンズナイターでは、京セラドーム大阪のオリックス―西武10回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの渡部聖弥選手にインタビューした模様を放送した。セ・パ交流戦初優勝を決めた瞬間の心境について訊いた。

――セ・パ交流戦、ライオンズ初優勝おめでとうございます。

渡部「ありがとうございます」

――土曜日の試合（6月13日、対巨人2回戦）を落とした時、正直どうなることかと思いましたが、日曜日（6月14日、対巨人3回戦）、火曜日（6月16日、対阪神3回戦）と連勝。しかも、2試合連続で1対0の逃げ切りでしたね。日曜日のジャイアンツ戦はどんな気持ちでプレーをしていましたか？

渡部「交流戦の優勝もそうですし、勝つことを大前提にやっていて、僅差になりましたが最後まで投手陣もすごくいい投球で、ピンチもあったのですが本当に勝負強く支えてくれていい試合だったと思います」

――火曜日の阪神戦はどのような心構えで試合に臨んだのでしょうか？

渡部「『今日を勝てば』とかを思ってしまうといつもと違う動きになってしまうので、今までの試合と変わらない気持ちで挑みました」

――1点リードで最終回の守備についた時、昨年までのレフトと今年のサードを比べてみると、緊張感に変わりはないのでしょうか？

渡部「緊張感の違いはあると思います。レフトは打者との距離感があるのでサードほどの緊張感はないような感じはしますが、サードだと打者との距離感が近いので、三塁線の打球に少しでも反応が遅れて抜けてしまうとピンチになってしまうところで、本当にレフトとはまた違う緊張感がサードにはありました」

――三塁線を抜かれたら一気にピンチですからね。

渡部「そうですね」

――阪神戦で交流戦初優勝を決めた瞬間は、渡部選手はどのような気持ちでしたか？

渡部「ほっとしたというか、『最後まで守りきったな』という安堵から、集まってハイタッチをしていく段階で『優勝をしたんだ』というのがこみ上げてきて、すごく嬉しかったです」

――「思ったよりもはしゃいでいないな」と感じたのですが、実際はどうだったのでしょうか？

渡部「初めはそこまで実感が湧かなかったところがあって、そのあとのレフトスタンドへあいさつをする時に『優勝をしたんだ』というのがじわじわ湧いてきた感じですね」

――はしゃぐのはもっとあとでいいですよね。

渡部「そうですね。あくまでも通過点の感じはチームでもあって、ゴールではないので、みんなもリーグ優勝に目標を置いていると思います」

――今日からリーグ戦が再開されます。オリックス先発のアンダーソン・エスピノーザ投手を攻略するために、 渡部選手がやろうとしていることをぜひ教えてください。

渡部「シュート、ツーシームが主軸となる投手で、右打者には食い込んでくるような球が増えてくると思うのですが、相手が得意とする右打者の内角をしっかりと見逃して、引っかかった失投というか外角に狙った球、真ん中から外に逃げたツーシームをさばいていければ難しい球はないかなと思います」

――昨シーズンにエスピノーザ投手の術中にはまった内野ゴロが、今シーズンはもう少し打球が上がる可能性があるということですね。

渡部「そうですね。打球が上がる確率が高いのは手がしっかりと伸びてくる外から真ん中で、身体から近いところを打ってしまうと術中にはまってゴロが増えてしまうと思います」

――渡部選手は交流戦で全18試合に出場なされました。セ・リーグを相手にした初めての3週間はいかがでしたか？

渡部「セーフティバントなどを試みる選手も多くいて、そういったサードの動きであったりを見直さないといけないなと思いました。パ・リーグとは違った投手の攻め方をすごく感じて、真っ直ぐよりはシュートやカットボール、緩い球、揺さぶってくるような投球が多い投手が大半だったので、そこの難しさはあります」

――ヤクルトとの開幕戦（5月26日、1回戦）で、渡部選手がキハダ投手から放った決勝タイムリーツーベースがあってこその交流戦優勝ですね。

渡部「ありがとうございます！」

――カード別最高成績は広島戦で、13打数7安打、打率は.538です。これだけ打てたのはどこにあると思いますか？

渡部「自分の状態というか、意外とフラットで打席に立てたのがあったかなと思います」

――阪神戦でも12打数5安打、打率は.417でした。広陵高校2年生の時に出場した春のセンバツ以来となる甲子園球場でのプレーはいかがでしたか？

渡部「すごく新鮮な感じがしました。広陵高校時代に勝ったり負けたりしているなかで、ヒットを5本打てて、タイムリーも打てたので、いいイメージがついたなと思います」

※インタビュアー：文化放送・斉藤一美アナウンサー