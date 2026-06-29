義理兄妹の禁断の恋描く「過ち」シリーズ最新作、アマプラ配信 圧倒的ビジュアルで魅せるラブロマンス【君の過ち：ロンドン編】
【モデルプレス＝2026/06/29】映画「君の過ち：ロンドン編」が6月17日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。
【写真】人気恋愛映画の濃密ベッドシーン
スペインの作家メルセデス・ロンによるベストセラーヤングアダルト小説「Culpables」三部作を原作とした「過ち」シリーズ。親同士の再婚により義理の兄妹となった2人の衝動的で危うい禁断の恋を情熱的に描いたロマンスシリーズとして、人気を集めている。
スペイン版の人気を受け、舞台をロンドンに移した英語版シリーズが制作され「俺の過ち：ロンドン編」（2025年2月）に続く第2作「君の過ち：ロンドン編」では、ノアがオックスフォード大学での新しい生活を始める一方、ニックはロンドンにとどまり父親の会社で働き始め、彼らの愛は最大の試練に直面する。距離が離れ、高まる重圧。嫉妬や野心、そして2人を引き裂こうとする力が働く中で、ニックとノアは自分たちの絆があらゆる困難に打ち勝ち、永遠に続くことを証明するため、すべてを懸けて立ち向かう、先の読めないドラマチックなストーリーが展開される。
本作のポイントは、主演2人の圧倒的なビジュアルと、感情を揺さぶるラブロマンスだ。また、華やかなファッションや、スタイリッシュなカーアクションによる映像美も大きな魅力だ。
試練を乗り越えようとするニックとノアが織り成す至極のラブロマンス。熱い恋の渦に巻き込まれていく2人の生き様を、ぜひ配信でどっぷりと味わい尽くしてほしい。（modelpress編集部）
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◆人気作「過ち」シリーズ
スペインの作家メルセデス・ロンによるベストセラーヤングアダルト小説「Culpables」三部作を原作とした「過ち」シリーズ。親同士の再婚により義理の兄妹となった2人の衝動的で危うい禁断の恋を情熱的に描いたロマンスシリーズとして、人気を集めている。
◆「君の過ち：ロンドン編」圧倒的ビジュアルで魅せる至極のラブロマンス
本作のポイントは、主演2人の圧倒的なビジュアルと、感情を揺さぶるラブロマンスだ。また、華やかなファッションや、スタイリッシュなカーアクションによる映像美も大きな魅力だ。
試練を乗り越えようとするニックとノアが織り成す至極のラブロマンス。熱い恋の渦に巻き込まれていく2人の生き様を、ぜひ配信でどっぷりと味わい尽くしてほしい。（modelpress編集部）
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