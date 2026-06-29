歌手で俳優の亀梨和也（40）と、フリーアナウンサーの田中みな実（39）が結婚し、第1子を妊娠中であることを発表した。

【もっと読む】田中みな実が余裕で受かる青山学院大文学部に決めたワケ 生まれ育った米国から小6で帰国して中学受験

29日に亀梨はファンクラブサイトに直筆の文書をアップし《この度、田中みな実さんと結婚することになりました。あわせて、新しい命も授かっています》などと自らのファンに伝えた。

そして双方の公式サイトでも《この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします》と連名の直筆署名入り文書をアップした。発表はSNSやメディアで瞬く間に広まり、《おめでとう》《美男美女で絵になる》《遺伝子最強》など、祝福と驚きの反響が相次いでいる。2人は2024年の元日に熱愛が報じられて以降、その動向に注目が集まっていた。

「ビッグカップル誕生、ゴールインですね」と、亀梨を取材するスポーツ紙芸能記者がこう言う。

「周到に準備をした上での発表でしょう。2023年ごろにファッション誌の対談で出会い、翌24年に連ドラ『Destiny』（テレ朝）で共演し距離を縮めていったとされます。2025年10月に一部報道で２人の破局説も流れました。田中さんに束縛気味の行動があるとして、すれ違いが生じているというもので、これに安堵する亀梨さんのファンもいました。一方で同12月に交際続行説も出て、ファンもメディアもどちらが本当なのか、分からない状態が続いていました。そんな状況に対し、今まで何のリアクションをせず、ここまでお二人だけで関係を育んでいたのですから、隠し通すのに大変なところもあったのではないでしょうか」

亀梨は1998年に旧ジャニーズ事務所入りし、2006年にアイドルグループKATーTUNとしてCDデビュー。グループの顔として活躍したが、2025年3月末に活動終了後、自らもSTARTО ENTERTAIMENTから独立しソロアーティスト、俳優として新たな道を歩み始めていた。

■田中みな実は昨年、ウエディングドレス姿を披露

一方の田中は青学在学中に「ミス青山学院」準ミスに選出され、2019年発売のファースト写真集「Sincerely yours...」が発売1カ月で50万部の大ヒットを記録したり、美容誌やコスメ企画で「最も美しい人」に選出されたりしてきた。2014年9月末にTBSを退社後はバラエティー番組を中心に活躍し、近年は女優としてもNHKドラマ「悪女について」で初主演を務めるなど、幅広いフィールドで存在感を発揮している。

「田中さんはコスメやスキンケアでは『田中みな実買い』と呼ばれるほどの影響力があり、美容のアイコンとして知られています。昨年出演のTBS系ドラマ『フェイクマミー』の公式インスタグラムで、披露されたウエディングドレス姿の写真も話題で、『ついに結婚したのか』といったコメントがすぐにいくつも上がっていました。亀梨和也さんともども、常にファンらには話題の中心ですよ」（ファッション誌編集者）

共に多忙を極める芸能界で、仕事と家庭を両立させながら新たな人生をスタートさせる亀梨と田中みな実がこれからどんな道を歩んでいくのか、高い注目が集まっている。

◇ ◇ ◇

破局説も流れて、亀梨ファンはけむに巻かれた感じもするが、セルフプロデュースに長けた賢い田中が寄り添っていたとすれば、さもありなんか。関連記事【もっと読む】田中みな実が余裕で受かる青山学院大文学部に決めたワケ 生まれ育った米国から小6で帰国して中学受験…では、本人の“賢い”志望校選びについて伝えている。