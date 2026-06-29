サッカーW杯で解説を務める本田圭佑（40）の"名言"が話題になっている。本田は日本時間6月29日深夜の日本対ブラジル戦でも、NHK-BSに登場する。1次リーグ初戦のオランダ戦では相手チームのキーマンを「うざい」と言ったり、カメラが捉えた観客に「誰？」とツッコミを入れたり、にわかファンの耳にも残るような言葉を連発している。

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「本田を解説者として迎えたNHKや日本テレビは大々的に『本田語録』を取り上げ、『本田節』として持ち上げています。W杯を盛り上げる一つの手としてはアリですが、あまりにやり過ぎると、せっかく面白い本田の価値を下げてしまいます」（元キー局スタッフ=以下同）

オランダ戦では「相手は今日ガクポや。1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」「イチキュウサン（身長193cm）のウインガー！？」など印象に残るフレーズが飛び出し、NHKはニュース番組でも何度も報じた。ネット上でも、本田語録を称賛する声が多数上がった。

「オランダ戦はテレビの取り上げ方、ネットの反応という需要と供給が一致していたように感じます。ただ、2戦目のチュニジア戦、3戦目のスウェーデン戦では名言は生まれていない。なのに、テレビ局は無理やり"本田語録"とゴリ押ししていたように思います」

■日テレは誰もが使う「イケイケどんどん」をわざわざテロップ表示

チュニジア戦を放送した日本テレビはW杯特番やワイドショーなどで、実況席の映像とともに、本田の「イケイケどんどん」という発言を大きなテロップで表示した。しかし、一般人も使う言葉であり、そこまでフィーチャーするような"名言"かといえば、疑問符がつく。

「これが、テレビ局の"悪い癖"なんです。スターが出てくると、必要以上に持ち上げ、飽きるくらいに報道する。すると、完全な供給過多になり、視聴者は飽きてしまう。『本田語録が面白い』という評判が上がると、次の試合の言動に関わらず、『本田枠』を作ってしまう。実際には、"語録"と呼べるほどの名言が出なくても、枠を無理やり埋めようとする」

朝から晩までニュース、ワイドショー、W杯特番で同じ言葉を繰り返し放送すれば、視聴者には「……言うほど面白いか？」と違和感が生じ、「もう飽きたよ」という気持ちが出てくるだろう。

「そんな心境になると、次に本当に面白いことを言っても、『またテレビが大袈裟に煽ってるだけでしょ』という反応になってしまうんです」

ブラジル戦に勝って、日本が快進撃を続ければ、また"本田語録"がテレビを賑わせるだろう。

「賛否両論ありますが、本田の熱く、わかりやすい解説は視聴者に受け入れられています。でも、テレビが"消費しまくる"と、結局、彼の価値を下げてしまい、ひいてはテレビも損をする。本当に面白い発言を取り上げる分には問題ないですが、そうでもない言葉を無理やり"語録"としてゴリ押しすれば、本田自体に抵抗感を感じる視聴者も出てきてしまう」

SNSが最も嫌う"ゴリ押し"をテレビ局は続けるのか。

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