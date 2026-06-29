麻薬取締法違反容疑で逮捕と報じられた職業不詳の20代の女が「人気グラドル」だったと報じられ、ネットで話題になっている。

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高知市内の駐車場で麻薬のケタミンを所持していたとして、高知県警は麻薬取締法違反の疑いで28歳の男を6月10日に逮捕。この男と行動を共にしていた神奈川県に住む20代の女を調べたところ、ケタミン所持に共謀性が認められたとして26日までに逮捕したとされる。

NEWSポストセブンによると、男はフォロワー5万人超のTikToker青木敬士郎（28）で、女はABEMAの恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました」で2020年にデビューしたグラドルにして、YouTuberなどで活動するタレント三野宮鈴（22）というのである。

「三野宮鈴はSNSでは『親近感のあるZ世代タレント』として知られ、ティーン向け雑誌の専属モデルにファッションショー、水着モデルなどをしつつ、23年公開の『さよなら、エリュマントス』で映画デビューと初主演を果たしています。TikTokなどではダンスにモノマネ、特技のルービックキューブなどを披露し、若者には『スーパー現実逃避YouTuber』として知られるインフルエンサーで、明るく親しみやすいアイドルとして人気のようです」

とは、スポーツ紙芸能デスク。

「世間一般に知られた存在ではありませんが、その逮捕劇に『まさかあの子が…』『清楚なイメージが強いのにショック』などと衝撃のコメントが相次ぎ、『まだ容疑段階』「事実確認を』と擁護する声も上がっています。三野宮容疑者は警察の取り調べに容疑を否認しているようですが、イメージダウンは免れない状況です」（同）

■恋人は動画で白目をむく姿を配信の「ケタミン男」

報道によると、青木容疑者は禁止薬物を使用した状態だったのか、動画では白目をむいたり、目の焦点が合わないような虚ろな表情を見せる姿を配信していた。その男と三野宮容疑者は数年にわたって交際し、渋谷のナイトクラブに出入りし、ヨーロッパ旅行を共にしたりしていたそうだ。青木容疑者が逮捕された際、同じ車に乗車していたほか、1週間以上行動を共にし、車中泊などをしていたらしい。

「ケタミンは幻覚作用や興奮作用があるとして、若者を中心に乱用が問題視されています。外科手術の全身麻酔などに使用されていることから麻酔系と呼ばれ、白い粉末状のものを鼻から吸引したりすると視界がルーレットのように回り、翌日に大量の鼻血が出たりする。抗うつ効果が特に強いから、気分がノッていないときもテンションを上げないとならないライバーとか、配信アイドルにはおあつらえ向きなのでしょう。以前からクラブなどで覚醒剤の売人が捌いているという目撃情報も流れています」（業界関係者）

そんな薬物を普段からパケ袋も隠さずに持ち歩いていたとされる男と交際していたというのだから、アイドルの裏の顔にファンが驚くのも当然だろう。芸能界と麻薬との近さも改めて明るみになった格好だ。

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