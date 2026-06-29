サッカー北中米Ｗ杯で、日本代表はブラジルとの大一番に臨む。最終ラインを支えるのが、浜松市出身のＤＦ伊藤洋輝（２７）＝バイエルン＝だ。３歳から小学４年生まで指導した静岡県内のフットサルスクール「マリオフットサルスクール」を運営する日系ブラジル人の安光マリオさん（７６）が、愛弟子へ熱いエールを送った。

２０２２年カタールＷ杯での出番は、途中出場の１試合にとどまった伊藤だが、今大会は初戦から３試合連続フル出場。森保ジャパンの守備陣に欠かせない存在へと成長した。ブラジル戦へ向けても「しっかり、いつも通りにやるだけ」と平常心を強調している。

ブラジル出身の安光さんは１９９２年１２月に来日し、静岡を拠点にフットサルの普及に尽力してきた。日本とブラジルの両国に特別な思いがあるだけに、「どちらも応援したい気持ちがあるので、あえて両方を応援しません。勝ったチームがそのままＷ杯で良い結果を残してくれれば」と複雑な胸中を明かした。それでも「でも、洋輝は個人的に応援します。洋輝が勝ち上がってくれればうれしい」と、愛弟子への期待を口にした。

ブラジル代表については今大会４得点を挙げているＦＷビニシウス＝Ｒマドリード＝など強力なＦＷ陣について言及。マッチアップの可能性もある右サイドが主戦場の１９歳の新鋭ＦＷラヤン＝ボーンマス＝の名前も挙げ、「スピードもテクニックもある」と警戒した。一方で「洋輝はブラジル式で育った選手。こういう相手との勝負も楽しみにしている」と期待を寄せた。

ブラジルでは幼少期にフットサルで技術を磨き、その後サッカーへ進む育成が一般的だ。伊藤もその環境で育った一人。安光さんは「だから洋輝は落ち着いてプレーできる。トラップやパスがいい」と、幼少期に培った技術が現在のプレースタイルの土台になっていると話した。安光さんは「マリオフットサルスクール」の活動に加え、コロナ禍前まではブラジルの名門サントスＦＣと提携してサッカー指導も行っていた。伊藤が小学校低学年だった頃に同プロジェクトが始まり、すぐに参加。サントス下部組織出身者の愛称「Ｍｅｎｉｎｏｓ ｄａ Ｖｉｌａ（メニーノス・ダ・ヴィラ）」の一員となった。その縁から１０歳の時には約１０日間、サントスの下部組織へ留学。本場のサッカーや文化に触れ、大きな刺激を受けたという。

帰国後の伊藤は、さらに練習に打ち込むようになった。月曜から金曜まではフットサルスクールに通い、サッカーの活動は週１回、土曜日のみ。それ以外の日はフットサルで技術を磨き続けた。スクールでは体育館の利用時間になると、誰よりも早く入って自主練習を繰り返した。安光さんは現在も、通常のサッカーボールより飛距離が出やすいバレーボールを使った練習を取り入れている。シュートへの自信を養うだけでなく、力任せではなく「ボールのどこを捉えれば飛ぶのか」を自然に考えられるようになるためだ。伊藤も幼い頃からその練習を重ね、技術を磨いてきた。

安光さんは「あの頃から、とにかく練習する子だった。努力を積み重ねてきたからこそ今がある」と目を細める。ブラジルと日本、それぞれに特別な思いを抱く恩師は、愛弟子が世界最高峰の舞台で躍動する姿を心待ちにしている。（伊藤 明日香）