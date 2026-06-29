サッカーＷ杯決勝トーナメント１回戦、日本代表−ブラジル代表が３０日午前２時（日本時間）、キックオフ。試合開始まで９時間を切ったＳＮＳ上では、ある人物が現地観戦するのか、どこで観戦するのかに注目が集まっている。

日本テレビＷ杯スペシャルナビゲーターとして、解説の槙野智章氏とともに１次リーグを取材し、熱すぎる姿、選手へのリスペクトの姿勢などが話題となった俳優・竹内涼真（３３）だ。

２６日（現地２５日）のスウェーデン戦を生観戦し、試合後のダラススタジアム前から決勝トーナメントに進む日本代表にエールを送っていたが、２８日には表彰式プレゼンターとして函館競馬場に降臨。トークショーまで行い、「どこでもドアでも使ったんか？」「ワープした？！」とあまりの弾丸スケジュールに、ネット上で驚きの声があがっていた。

現地でそのまま決勝トーナメントも観戦すると思っていた人も多く、ＳＮＳ上では「竹内涼真は、現地でブラジル戦見れないんか？見れるんか？」「涼真くんはどこから？」「ブラジル戦も行くの？」「どこで見るの？」「もしかしてとんぼ返りでまたブラジル戦見に行くのか？」「竹内涼真は今から日本ｖｓブラジル戦に間に合うのか」「熱すぎ兄弟がブラジル戦をどこで観戦するかでだいぶ変わってくるぞ」など多くの声があがっている。