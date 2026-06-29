歌手で俳優・亀梨和也（40）と、フリーアナウンサーで女優・田中みな実（39）が結婚し、第1子を妊娠中であることが分かった。連盟の直筆署名入り文書で発表した。田中は今年6月13日に女優・仲里依紗（36）のYouTubeチャンネルにゲスト出演し、恋愛観について語っていた。

「ダメな男の見分け方」というテーマになると、田中は「恋リアとか見てるとさ、めっちゃ分かるの。なのに自分が渦中にいると気づけなかったりするよね。反対されればされるほど“私はあの人の良さが分かる”みたいに思っちゃうときが、若い頃はあったかもしれないなって」と切り出す。

そこで「今はありますか?」と質問されると、田中は「今は、もうそういう段階にないって感じかな。ダメ男とかいわゆるそういう人たちに、年齢的に費やしてる時間はないって感じ。もう無理よ」と返答。

また「恋リアとか見ててめっちゃ思うのが“私、浮気されたことがあるから、絶対浮気されたくないんです”って。その子が好きになる人って、めっちゃ遊んでる感じの人なわけ。なんでこの人に行くんだろう?って思うんだけど、根本的にたぶん好きなんだと思う」と語っていた。