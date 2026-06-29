ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「あんなに美味しそうに食べる子いないわよ？」義母の言葉通りすべて… 「あんなに美味しそうに食べる子いないわよ？」義母の言葉通りすべてを食い尽くす夫…結婚後に加速した夫の食欲の行方 「あんなに美味しそうに食べる子いないわよ？」義母の言葉通りすべてを食い尽くす夫…結婚後に加速した夫の食欲の行方 2026年6月29日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 毎日ふたり分の食事を作っているのに、気づけばすべて夫のお腹の中に…。付き合っていた頃は食べっぷりの良さが魅力のひとつだったとのことで、なんとなく強く言い出せない妻の気持ちも分かる気がします。ただ、義母まで「かわいそう」と夫を擁護し始めると、もう妻の逃げ場がなくなっていきそうで…先が心配ですよね。>>【まんが】食い尽くし夫とサヨナラ(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】食い尽くし夫とサヨナラ なぜ元夫の実家に？「浮気の慰謝料払いなさいよ」と騒ぐ義妹の横で夫は…【私が義妹と縁を切った理由 Vol.191】 スマホ奪取寸前でまさかの展開⁉︎浮気女を止める“謎の人物”の正体とは？【裏切りには代償を Vol.156】