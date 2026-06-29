タレントのミッツ・マングローブ（51）が29日放送のカンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）に生出演。20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優・美輪明宏（みわ・あきひろ 本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんを追悼した。

番組冒頭、自身にとって美輪さんはどんな存在かと聞かれたミッツは「これはなかなか一言で言い表せないんですけど」と前置きし「意識しないようにしていても、絶対どこかで意識してしまう。それぐらい大きな偉大な存在で」。

さらに「私らみたいな、界隈の人間っていうのは、どこかで常に美輪明宏っていう存在があって。もちろんリスペクトもあれば愛情もあれば、歪んだ愛情もあれば。テレビや舞台の仕事で美輪さん的なところを目指してしまうと、もう美輪さんでしかなくなってしまうし、美輪さんは超えられないので、私は敢えて違うところをやってきた。でも、そこを美輪さんはちゃんと見ててくださった」と畏敬の心を語った。

これに共演の「ハイヒール」リンゴが「美輪さんが開けた扉ってことでしょ？」と投げかけると「パイオニア中のパイオニア、第一人者がやっぱり美輪明宏さん」と応じた。

共演機会もあり、実際に対面した際には「世の中を生き抜くための通行手形は愛だっておっしゃってて。世の中の理解できないものは全部バケモノだと。だからあなたは何者か？って聞かれたらバケモノって答えればいいのよって」と美輪さんからの言葉も回顧。続けて「ただ会うたびに“あぁ、あなたちゃんとバケモノやってるわね”って言ってもらえるのがうれしかった」としみじみと笑顔で語った。