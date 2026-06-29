【静かなるドンARTWORKS】 6月29日発売 価格：4,950円

【拡大画像へ】

玄光社は、イラスト集「静かなるドンARTWORKS」を6月29日に発売する。価格は4,950円。

新田たつお氏のマンガ「静かなるドン」は、コメディやラブロマンス、アクションなど多彩な要素を盛り込んだ異色の極道エンターテイメント。昭和、平成の二代にわたり「週刊漫画サンデー」で連載され、紙書籍累計発行部数が4,600万部を超えるヒット作となった。現在は同誌と「グランドジャンプ」の協業により、新シリーズ「静かなるドン―もうひとつの最終章―」が連載されている。

本画集は新田たつお氏の本格デビュー作「台所の鬼」から数えて50年目の節目を迎えたことを顕彰するために企画された。240ページの超ボリュームオールカラー。著者のお気に入りの名場面や単行本未収録のイラストが多く掲載されている。

イラストと共に、新田たつお氏のコメントも豊富に掲載されており、「リアリティ重視の時代でも、荒唐無稽なマンガを描きたい!!」という新田氏のエンターテイメントの真髄に迫ることができる。

本書の構成

はじめに ≪新田たつお≫

PART.I 名場面プレイバック

PART.II 静かなるポートレイト

PART.III 遥かなるドンの物語（1988-1999）

PART.IV 遥かなるドンの物語（2000-2013）

PART.V 『静ドン』と仲間たち

【特集】『静かなるドン』ガイド

1 近藤静也と新鮮組

2 ドンを愛する女たち

3 宿敵、鬼州組の系譜

4 殺し屋と海外マフィア

5 愉快なプリティ社員たち

6 新鮮組の人気スター！

7 華麗なるランジェリー業界

8 龍馬とその仲間たち

9 幕末とリンクする物語

10 世界を支配する者たち

11 シチリア・マフィア

【マンガ家スペシャル鼎談】

旧尾崎テオドラ邸で『静ドン』を語る!! ≪笹生那実、三田紀房、山下和美≫

【寄稿&インタビュー】

ギネス物の大河ドラマ『静かなるドン』に出会えた幸運!! ≪上田康晴≫

コミック・エッセイ『実録!! 夫・新田たつお』 ≪笹生那実≫

巻末に寄せて 新田たつお 特別インタビュー

旧尾崎テオドラ邸ガイド

新田たつおが挑む、もうひとつの最終章！

旧尾崎テオドラ邸にて「静かなるドン 新田たつお 初！ 原画展」を開催

東京都世田谷区豪徳寺の旧尾崎テオドラ邸にて、7月11日から29日まで「静かなるドン 新田たつお 初！ 原画展」が開催される。会期中、旧尾崎テオドラ邸で本画集を購入した方を対象に、著者サイン会を開催する予定。

場所：旧尾崎テオドラ邸 2階ギャラリー

（〒154-0021 東京都世田谷区豪徳寺2丁目30-16）

開催期間：7月11日～7月29日予定

□旧尾崎テオドラ邸ホームページ

サイン会日程

(1)7月11日11時～12時30分

(2)7月15日13時～14時30分

(3)7月18日13時～14時30分

書泉グランデなどで「静かなるドンARTWORKS」発売記念フェアを開催

東京・神保町の書泉グランデと書店オンラインショップにて、7月31日まで「『静かなるドンARTWORKS』発売記念フェア」が開催される。期間中に先行販売にて同画集を購入すると先着で「書泉グランデ限定 新田たつお先生特製イラストカード」（1種）をプレゼントする。

場所：書泉グランデ 3階特設コーナー

（〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-3-2）

期間：開催中～7月31日

□書泉ホームページ