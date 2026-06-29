日銀秋田支店は、最新の県内の景気について「緩やかに回復している」として、前の月から判断を据え置きました。



ただ、景気の動向を判断する主要な項目のうち、「公共投資」については半年ぶりに判断を下方修正しています。



日銀秋田支店は、今月の県内景気について、全体として「緩やかに回復している」として、前の月の判断を据え置きました。



この判断は、おととし11月から続いています。





ただ、景気の動向を判断する主要6項目のうち、「公共投資」については判断を引き下げました。去年12月以来、半年ぶりの下方修正です。種村知樹支店長は、建設業界の人手不足による受注能力の低下のほか、人件費と材料費の高騰により、公共事業の規模が縮小していると分析しています。また、長引く中東情勢の混乱は様々な業種に影響を与えていると指摘します。日銀秋田支店 種村知樹支店長「シンナーや潤滑油、アドブルーの容器、塩ビ管や断熱材といった具体的な品不足がみられる一方で、官民一体となった調達努力で、ひところの極端な品不足は薄らいできたとの声も聞かれています。ただ、影響を受けている商品の価格やエネルギーコストは確実に上昇しており、価格転嫁をせざるをえないと悩む経営者の声も多く聞かれております」種村支店長は、「世界的に生成AI関連の需要が高く、国内でもデータセンターの建設が進んでいる。中東情勢で下押しされた景気を打ち返す構図となっていて、県内景気への影響も注視したい」と話しています。※6月29日午後6時15分のABS news every.でお伝えします