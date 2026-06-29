県内有数のサクランボの産地湯沢市の三関地区では晩生の品種も摘み取りが始まり、農家は連日、収穫作業に追われています。



機械化が難しく人手が頼りとなるサクランボの収穫。



湯沢市の職員が副業制度を活用し出勤前に収穫作業を手伝っています。



全国トップクラスの品質を誇るサクランボの産地、湯沢市の三関地区です。



主力品種の佐藤錦に続き晩生の品種、紅秀峰の摘み取りが始まっています。





60アールでサクランボを栽培する農家の奥山恭悦さんは、15人ほどのスタッフと共に連日、収穫作業に追われています。サクランボ農家 奥山恭悦さん「きょうは全もぎで順番にあそこのかごさ入れてもらえば、はい。」午前5時、奥山さんの農園を訪れたのは出勤前の湯沢市の職員です。公務員は原則として副業が禁じられていますが、湯沢市は2023年から、人手の確保が課題となっている1次産業などに限って職員の副業制度を始めました。商工課の職員2人が午前5時から7時までの2時間、収穫作業に汗を流しました。湯沢市商工課 土田一宇宙さん「もう3年目になるんですけれども、作業もすごく慣れてきまして楽しく、農家のみなさんと会話しながら作業しています」「地元の農家さんに少しでも助けになればと思ってますので、来年以降も続けていきたいと思ってます」湯沢市商工課 斎藤 岳さん「市役所の業務でふるさと納税業務に携わっておりまして、サクランボ農家から返礼品としてサクランボを提供してもらっているので」「少しでも農家の力になれるように、業務時間外もこういう活動ができればいいなと思ってます」奥山恭悦さん「朝早の作業なので2時間くらい人を頼むってなかなかいないものでして」「これは良かったと思ってお願いしました。毎年お願いしたいなと思ってます」農家の人手不足は続き、今年は依頼が去年の倍近く寄せられていて、15の農家の下で職員30人が来月上旬までサクランボの収穫や選別作業にあたることになっています。※6月29日午後6時15分のABS news every.でお伝えします