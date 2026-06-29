【サッカーW杯】30日深夜のブラジル戦はフジテレビ系列で生中継！白のアウェーユニ着用

「FIFAワールドカップ2026」（W杯）の決勝トーナメント、日本vsブラジル戦は、フジテレビ系列で生中継されます。

2026年6月30日0時50分（29日24時50分）放送開始、キックオフは30日2時からです。

「白のユニフォームカッコいいよね」

メインキャスターはジョン・カビラさん、メイン解説は元サッカー日本代表の小野伸二さん、メインナビゲーターは同じく元日本代表の柿谷曜一朗さん、キャスターは佐久間みなみアナと原田葵アナ、実況は中村光宏アナ、リポーターは黒瀬翔生アナです。

負けたら終わりのノックアウトステージで、強豪ブラジルとの対戦は見逃せませんね。

また、ブラジル戦では、日本代表はいま大人気の白のアウェー用ユニフォームを着用する予定です。白地に11色のストライプ柄が好評のアウェーユニ。SNSでは「アウェーのユニフォームほんっとかっこいい！」「楽しみです」「白のユニフォームカッコいいよね」「一緒にアウェー着て応援しよ」といった声が寄せられています。今大会では初となる着用のため、注目を集めそうです。

日本vsブラジル戦はフジテレビのほか、NHK BS放送、スポーツ専門ストリーミングサービス「DAZN（ダゾーン）」のライブ配信でも視聴できます。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）