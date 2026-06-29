音楽に合わせて即興で踊りを見せ合う競技「ブレイキン」の話題です。



27日秋田市で、小中学生を対象にした大会が行われ、出場した選手がアクロバティックな技や音楽性あふれるダンスで会場を盛り上げました。



27日、秋田市のイオンモール秋田で行われたブレイキンの大会。



8月に行われる全国大会の予選で、県の内外から小学生と中学生合わせて約60人がエントリーしました。





中学生男子の部、決勝は、同じスタジオでダンスを学ぶ秋田市の中学2年生、2人のバトルとなりました。2人は「スタイルズ」というチームに所属し、今年4月には一緒に全国大会で優勝を果たしています。先攻は、幼稚園の年中からダンスを習っている、吉成晄羽さん。その場で聴いた音楽を踊りで表現する「ミュージカリティ」に定評があります。対するは、滝田颯良さん。頭や背中を床につけて回る「パワームーブ」という技を得意としています。チームメイト対決を制したのは。優勝は、吉成さん。ダンスを始めて約10年、初めて個人での優勝です。中学生男子の部優勝 吉成晄羽さん「いや本当、最後のムーブで僕ちょっと負けちゃうかなって思ってたんですけど、まぁ勝てて良かったです本当」記者「最後頑張れるきっかけとなった何かありますか、頑張れる一歩となった」吉成さん「やっぱり自分のことを見てくれる人がいっぱいいるんで、そのために頑張りました」秋田のブレイキンの選手は、全国の中でもレベルが高いと言われています。吉成さんたちそれぞれの部で優勝した選手は、8月に石川県で行われる全国大会に出場します。※6月29日午後6時15分のABS news every.でお伝えします※配信は文字情報のみです