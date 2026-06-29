島田珠代×キンタロー。が初タッグ！「バラバラマンスリー」7月のラインナップ解禁

平日深夜に放送されているバラエティゾーン「バラバラ大作戦」。月曜〜木曜の深夜2：45〜3：05にはチャレンジ枠「バラバラマンスリー」が設置されており、このたび2026年7月のラインナップが解禁された。

本日6月29日（月）からスタートするのは――

・月曜：『島田珠代×キンタロー。 トンチキ保健室』＜MC：島田珠代、キンタロー。＞

・火曜：『初対面観察〜推しと推しをハコに入れてみた。〜』＜MC：森田哲矢（さらば青春の光）、野呂佳代＞

――という2本の新コンテンツだ。（※水曜、木曜は過去のマンスリー企画傑作編を放送）

◆島田珠代×キンタロー。が初タッグ！

月曜に登場する『島田珠代×キンタロー。 トンチキ保健室』は、超パワフルな2人の女性芸人、島田珠代とキンタロー。が初タッグを組む冠番組。

芸能界トップクラスの爆発力を誇る芸風とは裏腹に、波乱万丈な人生経験を積み重ねてきた島田とキンタロー。

そんな2人が保健室の先生にふんして、ゲストのお悩みに対して真剣に向き合い、本音でアドバイス。

そして最後は、ゲストに処方する“強めのお薬”として珠玉の芸を披露するという、まさに前代未聞、奇想天外なトンチキトークバラエティだ。

アシスタントをガクテンソク・奥田修二が務め、寺田心、山本佳志（SHOW-WA）、塩田将己（SHOW-WA）、ゆうちゃみ、マユリカがゲストとして週替わりで登場する。

初回は、18歳になった今、「子役のイメージを払拭したい」と悩む寺田をゲストに迎え、島田とキンタロー。が忌憚なくアドバイスを送る。

まさかの落涙、まさかのモノマネ、まさかの劇団結成。“予定不調和”な展開の連続に、寺田が壊れてしまう驚がくの結末が。

パワー全開で収録をやり切った島田は「夢やったキンちゃん（キンタロー。）との番組がやれてよかったし、楽しかったです。収録中はボケていると思っていたら急に真面目に話し出すという…（笑）。笑いと真剣味といろいろ混ざっていて、ただのお笑い番組ではない、いい番組になったと思うので、ぜひ見てほしいです！」と熱烈アピール。

キンタロー。も「珠代姉さんの姿勢にすごく感動しました。ガス欠を起こすくらい全力でやられていて、その姿勢がすごく勉強にもなりましたし、珠代姉さんが芸歴39年で培ったタメになるアドバイスも聞けたので、絶対見てほしい」と、島田へのリスペクトを込めながらみどころを呼びかけた。

◆配信人気企画が地上波進出！

火曜に登場するのは、『初対面観察〜推しと推しをハコに入れてみた。〜』。

「テレ朝動画logirl（ロガール）」で配信されていた人気コンテンツが地上波進出をはたす。

この番組では、共通点のあるアイドルやアーティストが初対面。たった2人だけの“ハコ”の中に入ってもらい、さまざまなミッションに挑みながら仲良くなっていく様子を、さらば青春の光・森田哲矢と野呂佳代の“ガチ友人コンビ”がのぞき見する“観察系リアリティーショー”だ。

1組目に初対面するのは、超ときめき♡宣伝部・吉川ひよりとAKB48の次世代エース・佐藤綺星。

現役アイドル同士の2人が出会うのは、“カラオケ”。初対面でカラオケボックスに2人きり…という気まずい雰囲気のなか、お互いの楽曲を歌い合うなどして仲を深め、最後に“デュエット2曲で180点以上”というミッションクリアを目指す。

2組目は、LDH所属の7人組、BALLISTIK BOYZ・砂田将宏と、日韓合同オーディションで誕生したグローバルボーイズグループ・NEXZのYU。2人が初対面するのは、貸し切りの“遊園地”。

遊びながら仲を深める2人に課された最終ミッションは、“2人とも超苦手なお化け屋敷を協力して歩ききること”。ステージでは絶対に見せることのない、仰天ビビりリアクションが続々飛び出して…。

MCを務める森田は、「『初対面の二人を見るのってこんな面白いんだ』と改めて思わせてくれる番組！気心知れた野呂さんと二人で、ただただ人の初対面を見てあーだこーだ言うだけなので楽しいです。大変なのは初対面する方々だと思いますので、外部から見ているぐらいが気楽でありがたいですね！」と収録を楽しんだ様子。

野呂も「元々、『テレ朝動画logirl』で配信していたので、地上波での放送とてもうれしく思います！ そして、仲良しな森田さんと楽しく収録させてもらって、とにかくうれしい限りです。毎回、初対面のみんなの反応がかわいくて、性格を分析したりしながら、自分だったらどうするかなと考えながら見るのが好き。今回もどんな初対面がはじまるのか、みなさまと一緒に楽しみにしたい」と地上波での新展開に喜びを隠せない。