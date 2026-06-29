目や耳の不自由な人をはじめ多くの人にも楽しんでもらえるように工夫された本は「バリアフリー図書」と呼ばれています。



点字図書などはその代表でこうした本を集めた展示を国際教養大学の学生たちが企画しました。



国際教養大学の図書館棟です。



この2階のスペースに展示されている「バリアフリー図書」。



目や耳が不自由な人をはじめさまざまな人が読書を楽しめるよう工夫された本を集めました。





田村アナウンサー「こちらは子供達に有名な絵本のひとつ『ぐりとぐら』の絵本です、絵本の文字がこう点字でえがかれているだけじゃなくてですね、この主人公のぐりとぐら…透明な 少し盛り上がったインキで描かれていますので手で触ると、こうぐりとぐらの形がなんとなくわかるようになっています」「『名探偵ホームズ』シャーロックホームズ、昔推理小説よく読みましたねそれが こーんななに字が大きいんです。びっくりしますね。私も最近50を過ぎて辞書の文字が苦手になってきた老眼なんです。だからこれぐらい文字大きいと大変助かります」もともとは弱視の人のために出版された活字の大きな本。そのほか耳で楽しむ本＝CDのオーディオブックや…目や手に障害がある人も「触る感覚」を楽しめる布で出来た本、それに点字の新聞まで目や耳の不自由な人をはじめ、20冊以上のバリアフリー図書が公開されています。読書を推進する東京の団体の協力を得て、福祉活動などに取り組む学生たちが企画しました。企画した学生「なんか一緒に楽しむとか一緒に何かを当たり前のように共有できるって事が大切なんじゃないかなと思います」企画した学生「普段は目だったり耳に頼って楽しんでることも実際に手で触れたりすると、楽しみ方が変わったりとかするのでその何かが出来ないとか、そういうバリア（障壁）関係なくもっと楽しみ方が広がればいいなと言うつもりで、対象の人は全ての人に向けて楽しんで欲しいと思います」誰でも利用できる国際教養大学の図書館棟。バリアフリー図書はその一角に次の日曜日まで展示されています。※6月29日午後6時15分のABS news every.でお伝えします