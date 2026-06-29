カタール代表選出…W杯予選Window3へ参戦

サンロッカーズ渋谷は6月29日、ドンテ・グランタムが「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window3」に臨むカタール代表に選出されたことを発表した。

カタールは、2027年に開催されるFIBAバスケットボールワールドカップの開催国。アジア地区予選では1次ラウンド・グループDに所属しており、Window3では日本時間6月30日1時からサウジアラビア代表、7月2日21時30分からインド代表、同6日0時から再びサウジアラビア代表と対戦する予定となっている。

アメリカとカタールの国籍を持つ31歳のグランタムは、203センチ98キロのフォワード。クレムソン大学を経て、NBAのオクラホマシティ・サンダーやGリーグ、フランス、イギリス、トルコなどでプレーした経歴を持つ。今予選ではここまで出場がなかったが、Window3でカタール代表メンバー入りを果たした。

Bリーグでは、2025－26シーズンからSR渋谷へ加入すると、B1リーグ戦59試合に出場し、1試合平均28分4秒のプレータイムで13.3得点、7.0リバウンド、3.1アシストを記録した。シーズン終了後には2026－27シーズンの契約継続も発表されており、Bプレミア初年度もSR渋谷でプレーすることが決まっている。





【動画】来季もSR渋谷でプレーするグランタム