ナゲッツのニコラ・ヨキッチが“2年連続”で延長契約を見送りへ

6月28日（現地時間27日）。NBAインサイダーのマーク・スタイン記者とジェイク・フィッシャー記者が、有料制会員サイト“The Stein Line”を配信し、FA（フリーエージェント）戦線に向けた情報を発信した。

その中で、デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチが、昨年夏に続いて今夏も延長契約締結を見送るかもしれないと報じた。2025年夏、ヨキッチは3年2億1200万ドル（現在のレートで約341億3200万円）の延長契約をスキップしていた。

ヨキッチは2027－28シーズンのプレーヤーオプション（PO）を行使すると3年2億1500万ドル（約346億1500万円）、破棄した場合は4年で2億8000万ドル（約450億8000万円）を上回る超巨額な延長契約を締結することが可能。

とはいえ、NBA入りからナゲッツ一筋11シーズン目を終えたヨキッチは、ナゲッツとの関係が悪化したわけではない。ヨキッチ自身、そしてチームもキャリアのすべてをデンバーで過ごすことを望んでいると公言している。

今シーズンのヨキッチは、2シーズン連続で“平均トリプルダブル”（27.7得点12.9リバウンド10.7アシスト）に1.4スティールをマーク。MVPを2シーズン連続で逃したとはいえ、2シーズン続けて2位のポイントを得ている。

キャリア12年目の来シーズンも、ヨキッチはナゲッツの大黒柱であり続けるに違いない。

【動画】ヨキッチが今シーズンに決めたハイライトプレー集！





