岡山出身で、大正ロマンを代表する画家、竹久夢二の貴重な作品を公開です。晩年にドイツで描いた作品が、夢二郷土美術館の創立60年に合わせてお披露目されました。

【写真を見る】竹久夢二の晩年の傑作「南枝早春」が里帰り 夢二郷土美術館でお披露目【岡山】

一般公開に先立ちメディアにお披露目された「南枝早春（なんし・そうしゅん）」夢二が、ドイツ・ベルリンに滞在していた1933年に制作したものです。



日本画でありながら、西洋の要素を取り入れていて、晩年の夢二の新たな境地がうかがえます。

（夢二郷土美術館 小嶋ひろみ館長代理）

「西洋の女性に見られるような、目の表情、形、お化粧の方法、新しい画風でありながら、しっかりとした夢二式美人の芯を持っている作品だと思います」

お礼として描かれた作品

ベルリンでは、美術学校で日本画の講師を務めていた夢二。その際に、生活を支えてくれた外交官・今井茂郎さん夫妻へのお礼として贈られた作品です。この度、今井さんの息子夫妻から寄贈され、里帰りが実現しました。

（夢二郷土美術館 小嶋光信館長）

「新しい夢二の世界を求めている、飽くなき夢二の芸術に対する思いを、絵の中から見ていただけたらありがたい」作品は、9月4日に始まる夢二郷土美術館の創立60年を記念した特別企画展「夢二とドイツ」で公開されます。【