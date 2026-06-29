福岡・赤坂にすき焼き・しゃぶしゃぶの人気店「黒豚ふくや」の姉妹店「赤坂 みふく」がオープン

StyLeは6月26日、「とんかつとしゃぶしゃぶ。黒豚ふくや」の姉妹店「赤坂 みふく」を、福岡市中央区の赤坂エリアにオープンしました。

■特選黒毛和牛を使用した料理が堪能できる！

同店では、鹿児島県産の特選黒毛和牛「北さつま高崎牛」を使用した和牛料理を看板メニューに提供。

「すき焼き」や「しゃぶしゃぶ」のほか、国産牛ホルモンを使用した「牛もつ鍋」、こだわりの逸品料理が楽しめます。

「すき焼き」と「しゃぶしゃぶ」は調理方法にもこだわり、店内で焚き上げた炭火で調理することで柔らかい食感に仕上げます。

「すき焼き」では、2種類の醤油と鹿児島県産の島ザラメをブレンドした“秘伝の割下”を使用し、「しゃぶしゃぶ」の出汁には特別な削り機で削り上げた鹿児島・枕崎産の本鰹節を使用しています。

逸品料理には、和牛の旨みを閉じ込めた土鍋ごはんや「北さつま高崎牛」を贅沢に使用した低温調理のユッケなどを用意しています。

■店舗概要

店名：赤坂 みふく

住所：福岡県福岡市中央区大名1-4-11 カームプレイス大名 1F

アクセス：福岡市地下鉄空港線・赤坂駅から徒歩8分

営業時間：月〜金 15:00〜23:00、土日祝 12:00〜23:00

定休日：なし

※「北さつま高崎牛」は正しくは「高」は「はしごだか」で「崎」は「たつさき」

（フォルサ）