大阪・心斎橋にクラフトビール×自家製豚まんの「スタンドうみねこ3tR」がオープン

クラフトビール醸造所の「Derailleur Brew Works（ディレイラブリューワークス）」は6月26日、直営店「スタンドうみねこ3tR（スタンドうみねこミッテラー）」を大阪市の宗右衛門町にオープンしました。

■自家製豚まんに「花椒角煮まん」も用意

同店は、自社醸造のクラフトビールをはじめ、全国のマイクロブルワリーや厳選したクラフトビール、ビールに合う自家製豚まんやスパイスが香る食事が楽しめる店舗です。

看板メニューは、クラフトビールとの相性を追求した2種類の自家製豚まん「豚まん」（380円）と「花椒角煮まん」（480円）。皮も餡も手作りし、皮にはDerailleur Brew Worksのビール醸造工程で生まれる麦芽粕を練り込んだオリジナルメニューとなっています。

ビールに合うオリジナルフードの開発に注力しており、中華やエスニックの要素を取り入れたフードも楽しめます。

Derailleur Brew Worksのクラフトビールと国内のマイクロブルワリーのクラフトビールは、Sサイズ900円、Mサイズ1,200円、Lサイズ1,700円で提供します。

また、店内奥のスペースには、持ち帰れる缶ビールや、オリジナルグッズも用意しています。

■店舗概要

店名：スタンドうみねこ3tR

住所：大阪市中央区宗右衛門町5-1

オープン日：2026年6月26日

営業時間：平日17:00〜23:00／土日15:00〜23:00

定休日：なし

（フォルサ）