私って“都合の”いい子だから。先輩に仕事のミスをなすりつけられた20代女性、周りからの批判に何も言えず……【春待つ椿は恋に咲く #6】

「君を口説くために、毎日来てるんやけど」



美術館の受付嬢・野原（のはら）なこは、控えめな性格が原因で仕事を押し付けられる毎日を送っていた。そんなある日、同僚のミスを擦り付けられたなこを助けてくれたのは、なんと人気イケメン華道家の九条椿（くじょう つばき）！

ことあるごとに思わせぶりな言葉でからかってくる椿に翻弄されるなこ。果てには「住み込みの家事手伝い」と「彼女役」の仕事まで持ちかけてきて……。この人、一体何を考えてるの!? 甘くてイジワルな関西弁華道家×真面目ピュア女子のじれキュンラブストーリー。

■仕事をしていて「あれ？」と思うことはありますか？

職場の人と良好な関係でいようとするあまり、相手のミスを指摘できなかったり、「自分が我慢すればいいや」と隠してしまったりすることはありませんか？

マイナビウーマン読者世代であるアラサーのみなさんは、仕事にも慣れてきて、自分で業務を遂行して判断する能力があるものの、上司と後輩の板挟みになり苦労している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回の主人公、なこも「変わりたい」という気持ちはあっても、なかなか行動には移せていないようです。そんな彼女は、一体どうやってその矛盾を解決していくのでしょうか？

マイナビウーマンでは、森埜ひつじさんの漫画『春待つ椿は恋に咲く』（ライブコミックス）を全25回でお届けします。

◆Check!

＜＜1話からまとめ読みはこちら

＜＜前回のお話しはこちら

なこが元から言えない性格だとしても、こんな風に周りを固められたら誰だって言えないですよね。誰かの声が聞こえていますが、この声の主は味方になってくれるのでしょうか……？

次回のお話もお楽しみに！

漫画：『春待つ椿は恋に咲く』森埜ひつじ著（ライブコミックス）より一部抜粋／マイナビウーマン編集部

◆Check!

＜＜1話からまとめ読みはこちら

『春待つ椿は恋に咲く』森埜ひつじ著（ライブコミックス）

「君を口説くために、毎日来てるんやけど」

美術館の受付嬢・野原(のはら)なこは、控えめな性格が原因で仕事を押し付けられる毎日を送っていた。

そんなある日、同僚のミスを擦り付けられたなこを助けてくれたのは、なんと人気イケメン華道家の九条椿(くじょう つばき)！

ことあるごとに思わせぶりな言葉でからかってくる椿に翻弄されるなこ。

果てには「住み込みの家事手伝い」と「彼女役」の仕事まで持ちかけてきて…。

この人、一体何を考えてるの！？

甘くてイジワルな関西弁華道家×真面目ピュア女子のじれキュンラブストーリー

©森埜ひつじ/ライブコミックス