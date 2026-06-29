「おじいさんは日本推し？」運命のブラジル戦目前…伝説アニメの公式が放った“まさかの一枚”にファン笑撃！ちゃんとアウェーユニ」「だまされるな、ハイジ」【W杯】
現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で日本代表はブラジル代表と雌雄を決する。日本中が注目する深夜２時キックオフの大一番を前に、日本の伝説アニメである「アルプスの少女ハイジ」の公式Ｘがユーモア溢れる一枚のイラストを掲載し、話題を集めている。
1974年に放映されて社会現象にもなった名作。イラストでは、ベッドに入ったハイジが祖父であるアルムおんじに寝かしつけてもらっている場面が描かれている。よく見るとおんじは、いまや入手困難となっている日本代表のアウェーユニホームを着ており、頭には「必勝」と記されたハチマキを巻いて気合十分。「今夜は早めに寝るんじゃぞ」と、深夜キックオフの観戦に備えるようにハイジに語りかけている。
なんとも可愛らしい一枚に、公式Ｘには賛辞やツッコミが続々。「おじいさんは日本推しなんですか？」「まさかの公式」「スイスだと夜の７時KOだから寝たら見逃すよ。だまされるな、ハイジ」「いつの間に日本のアルプスに引っ越してたんだ」「起こ〜して〜おじいーさん〜」「おんじも観るのですか」「スイス戦は見ないのかな!?」「ちゃんとアウェーユニフォームなの芸細」などなど、さまざまな声が寄せられている。
日本vsブラジル戦はノックアウトステージで、90分間で決着がつかなければ延長戦、PK戦へと突入する。最大で３時間が想定されるだけに、観る側のコンディション調整も大変だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表アウェーユニ姿のおんじがハイジに語りかける“傑作イラスト”をチェック！
1974年に放映されて社会現象にもなった名作。イラストでは、ベッドに入ったハイジが祖父であるアルムおんじに寝かしつけてもらっている場面が描かれている。よく見るとおんじは、いまや入手困難となっている日本代表のアウェーユニホームを着ており、頭には「必勝」と記されたハチマキを巻いて気合十分。「今夜は早めに寝るんじゃぞ」と、深夜キックオフの観戦に備えるようにハイジに語りかけている。
なんとも可愛らしい一枚に、公式Ｘには賛辞やツッコミが続々。「おじいさんは日本推しなんですか？」「まさかの公式」「スイスだと夜の７時KOだから寝たら見逃すよ。だまされるな、ハイジ」「いつの間に日本のアルプスに引っ越してたんだ」「起こ〜して〜おじいーさん〜」「おんじも観るのですか」「スイス戦は見ないのかな!?」「ちゃんとアウェーユニフォームなの芸細」などなど、さまざまな声が寄せられている。
日本vsブラジル戦はノックアウトステージで、90分間で決着がつかなければ延長戦、PK戦へと突入する。最大で３時間が想定されるだけに、観る側のコンディション調整も大変だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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