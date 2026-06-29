King Gnu・勢喜遊による新ユニットが初のワンマンライブ開催！新曲「BAMBOO」の配信リリースも決定

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King Gnuのドラマー・勢喜遊とYohji Igarashiによるユニット「Yu Seki & Yohji Igarashi」が、10月に初のワンマンライブ『1st ONE-MAN』を東京と大阪で開催する。

■新曲には気鋭のラッパー・HANATANIと盟友・Cota Mori（PERIMETRON）が参加

2025年から活動を始動し、すでに『FUJI ROCK FESTIVAL’25』や、『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO』に出演し、大きな話題を呼んでいたなか、満を持しての初ワンマンライブ開催となる。

『1st ONE-MAN』は、10月23・24日に大阪・GORILLA HALL OSAKA、10月28・29日に東京・ Zepp Shinjuku （TOKYO）で開催。6月29日よりチケット先行受付がスタートした。

そして、新曲「BAMBOO」の配信リリースが7月1日に決定した。

この曲は、気鋭のラッパー・HANATANIと、勢喜にとっても盟友となるCota Mori（PERIMETRON）が参加した楽曲となり、先のフェス出演でも披露され、爆発的な盛り上がりを見せたライブアンセムだ。

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BAMBOO」

■ライブ情報

『Yu Seki & Yohji Igarashi「1st ONE-MAN」』

10/23（金）大阪 GORILLA HALL OSAKA

10/24（土）大阪 GORILLA HALL OSAKA

10/28（水）東京 Zepp Shinjuku（TOKYO）

10/29（木）東京 Zepp Shinjuku（TOKYO）

■関連リンク

King Gnu OFFICIAL SITE

http://kinggnu.jp/