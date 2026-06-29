tuki.「晩餐歌」を韓国を代表するアーティスト・テヨンが韓国語でカバー！音源配信スタート＆MV公開

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tuki.のデビュー曲「晩餐歌」を韓国を代表するアーティスト・TAEYEON（テヨン）が韓国語でカバーした音源が、「J-POP REMAKE」プロジェクトの第一弾として全世界にて配信がスタートした。

■韓国でも高い人気を集めている「晩餐歌」

「晩餐歌」は、2023年9月にリリースされたtuki.のデビュー曲。ストリーミング累計5億回再生を突破し、多くの韓国アーティストがカバーをするなど、韓国でも高い人気を集めている。

今回、「晩餐歌」をカバーするのは、唯一無二の歌声と優れた歌唱力で韓国を代表する女性ソロアーティストとして愛されるテヨン。繊細かつ力強い歌声と豊かな表現力で、あらたな魅力が吹き込まれた作品となっている。

またMVには、韓国で急速に人気を拡大し、YouTubeやSNSを中心に大きな話題を集めるガールズグループ・RESCENE（リセンヌ）のウォニとミナミが出演。繊細な演技で楽曲の世界観を表現し、映像作品としても見応えのある作品に仕上がっている。

なお「J-POP REMAKE」プロジェクトは、韓国と日本の名曲をあらたな感性で再解釈する音楽プロジェクト。第一弾楽曲『晩餐歌』を皮切りに、今後も様々なリメイク音源を披露していく予定。

■リリース情報

2026.06.29 ON SALE

TAEYEON（テヨン）

DIGITAL SINGLE「晩餐歌」

■関連リンク

TAEYEON（テヨン）OFFICIAL SITE

https://taeyeon.girls-generation.jp/

tuki. OFFICIAL SITE

https://tuki-official.net/