新規設定ファンド一覧 6月第3週（6月22日～6月26日） 新規設定ファンド一覧 6月第3週（6月22日～6月26日）

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6月第3週（6月22日～6月26日）に新規設定されたファンドは以下の通り。



運用開始日

〇6月22日

ジャパン半導体株式ファンド（予想分配金提示型）

運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント



アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（毎月決算・予想分配金提示型）（グローバル・イノベーター）

運用会社：アライアンス・バーンスタイン



〇6月23日

ＧＳ Ｐｌｕｓ日本株式（ＴＯＰＩＸアルファ）毎月決算コース

運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント



ＧＳ Ｐｌｕｓ日本株式（ＴＯＰＩＸアルファ）年２回決算コース

運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント



〇6月25日

ＡＬＡＭＣＯ日本株配当好循環ファンド（資産成長型）

運用会社：朝日ライフアセットマネジメント



ＡＬＡＭＣＯ日本株配当好循環ファンド（年４回決算・予想分配金提示型）

運用会社：朝日ライフアセットマネジメント



〇6月26日

明治安田フィデリティ・セミコンダクター・ファンド（年２回決算・資産成長型）

運用会社：明治安田アセットマネジメント



明治安田フィデリティ・セミコンダクター・ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）

運用会社：明治安田アセットマネジメント



シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６（おまもりＯｎｅ・Ｍ３）

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



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