新規設定ファンド一覧 6月第3週（6月22日～6月26日）
6月第3週（6月22日～6月26日）に新規設定されたファンドは以下の通り。
運用開始日
〇6月22日
ジャパン半導体株式ファンド（予想分配金提示型）
運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（毎月決算・予想分配金提示型）（グローバル・イノベーター）
運用会社：アライアンス・バーンスタイン
〇6月23日
ＧＳ Ｐｌｕｓ日本株式（ＴＯＰＩＸアルファ）毎月決算コース
運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ＧＳ Ｐｌｕｓ日本株式（ＴＯＰＩＸアルファ）年２回決算コース
運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
〇6月25日
ＡＬＡＭＣＯ日本株配当好循環ファンド（資産成長型）
運用会社：朝日ライフアセットマネジメント
ＡＬＡＭＣＯ日本株配当好循環ファンド（年４回決算・予想分配金提示型）
運用会社：朝日ライフアセットマネジメント
〇6月26日
明治安田フィデリティ・セミコンダクター・ファンド（年２回決算・資産成長型）
運用会社：明治安田アセットマネジメント
明治安田フィデリティ・セミコンダクター・ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）
運用会社：明治安田アセットマネジメント
シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６（おまもりＯｎｅ・Ｍ３）
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
株探ニュース
運用開始日
〇6月22日
ジャパン半導体株式ファンド（予想分配金提示型）
運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（毎月決算・予想分配金提示型）（グローバル・イノベーター）
運用会社：アライアンス・バーンスタイン
〇6月23日
ＧＳ Ｐｌｕｓ日本株式（ＴＯＰＩＸアルファ）毎月決算コース
運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ＧＳ Ｐｌｕｓ日本株式（ＴＯＰＩＸアルファ）年２回決算コース
運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
〇6月25日
ＡＬＡＭＣＯ日本株配当好循環ファンド（資産成長型）
運用会社：朝日ライフアセットマネジメント
ＡＬＡＭＣＯ日本株配当好循環ファンド（年４回決算・予想分配金提示型）
運用会社：朝日ライフアセットマネジメント
〇6月26日
明治安田フィデリティ・セミコンダクター・ファンド（年２回決算・資産成長型）
運用会社：明治安田アセットマネジメント
明治安田フィデリティ・セミコンダクター・ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）
運用会社：明治安田アセットマネジメント
シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６（おまもりＯｎｅ・Ｍ３）
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
株探ニュース