　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万472枚だった。

◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 10472(　 10472)
SBI証券　　　　　　　 　　　 12452(　　7076)
ソシエテジェネラル証券　　　　6971(　　6971)
バークレイズ証券　　　　　　　4617(　　4617)
楽天証券　　　　　　　　　　　3557(　　1207)
フィリップ証券　　　　　　　　 495(　　 495)
ゴールドマン証券　　　　　　　 423(　　 423)
マネックス証券　　　　　　　　 418(　　 418)
松井証券　　　　　　　　　　　 379(　　 379)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 492(　　 344)
インタラクティブ証券　　　　　 142(　　 142)
JPモルガン証券　　　　　　　　 132(　　 132)
日産証券　　　　　　　　　　　　48(　　　48)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　18(　　　18)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　15(　　　15)
三田証券　　　　　　　　　　　　 5(　　　 5)

◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 146(　　 146)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 187(　　　85)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　75(　　　75)
マネックス証券　　　　　　　　　38(　　　38)
JPモルガン証券　　　　　　　　　27(　　　27)
楽天証券　　　　　　　　　　　　75(　　　21)
松井証券　　　　　　　　　　　　15(　　　15)
フィリップ証券　　　　　　　　　12(　　　12)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 8(　　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 7(　　　 5)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 3(　　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　　 1)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　218301(　218301)
ソシエテジェネラル証券　　　122308(　122308)
バークレイズ証券　　　　　　 77845(　 77845)
SBI証券　　　　　　　 　　　 91050(　 36332)
楽天証券　　　　　　　　　　 55505(　 29199)
松井証券　　　　　　　　　　 19753(　 19753)
日産証券　　　　　　　　　　　8870(　　8870)
マネックス証券　　　　　　　　8334(　　8334)
三菱UFJeスマート　　　　　　 12830(　　7102)
ゴールドマン証券　　　　　　　6287(　　6261)
サスケハナ・ホンコン　　　　　4790(　　4790)
JPモルガン証券　　　　　　　　4748(　　4748)
ビーオブエー証券　　　　　　　3124(　　3124)
みずほ証券　　　　　　　　　　2436(　　2436)
UBS証券　　　　　　　 　　　　2098(　　2098)
HSBC証券　　　　　　　　　　　1824(　　1824)
フィリップ証券　　　　　　　　1710(　　1710)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1443(　　1427)
インタラクティブ証券　　　　　 664(　　 664)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 514(　　 514)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 116(　　　 0)
野村証券　　　　　　　　　　　 116(　　　 0)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース