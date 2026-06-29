「日経225ミニ」手口情報（29日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限1万472枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万472枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10472( 10472)
SBI証券 12452( 7076)
ソシエテジェネラル証券 6971( 6971)
バークレイズ証券 4617( 4617)
楽天証券 3557( 1207)
フィリップ証券 495( 495)
ゴールドマン証券 423( 423)
マネックス証券 418( 418)
松井証券 379( 379)
三菱UFJeスマート 492( 344)
インタラクティブ証券 142( 142)
JPモルガン証券 132( 132)
日産証券 48( 48)
ドイツ証券 18( 18)
BNPパリバ証券 15( 15)
三田証券 5( 5)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 146( 146)
SBI証券 187( 85)
ABNクリアリン証券 75( 75)
マネックス証券 38( 38)
JPモルガン証券 27( 27)
楽天証券 75( 21)
松井証券 15( 15)
フィリップ証券 12( 12)
ドイツ証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 7( 5)
ゴールドマン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 218301( 218301)
ソシエテジェネラル証券 122308( 122308)
バークレイズ証券 77845( 77845)
SBI証券 91050( 36332)
楽天証券 55505( 29199)
松井証券 19753( 19753)
日産証券 8870( 8870)
マネックス証券 8334( 8334)
三菱UFJeスマート 12830( 7102)
ゴールドマン証券 6287( 6261)
サスケハナ・ホンコン 4790( 4790)
JPモルガン証券 4748( 4748)
ビーオブエー証券 3124( 3124)
みずほ証券 2436( 2436)
UBS証券 2098( 2098)
HSBC証券 1824( 1824)
フィリップ証券 1710( 1710)
モルガンMUFG証券 1443( 1427)
インタラクティブ証券 664( 664)
BNPパリバ証券 514( 514)
SMBC日興証券 116( 0)
野村証券 116( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10472( 10472)
SBI証券 12452( 7076)
ソシエテジェネラル証券 6971( 6971)
バークレイズ証券 4617( 4617)
楽天証券 3557( 1207)
フィリップ証券 495( 495)
ゴールドマン証券 423( 423)
マネックス証券 418( 418)
松井証券 379( 379)
三菱UFJeスマート 492( 344)
インタラクティブ証券 142( 142)
JPモルガン証券 132( 132)
日産証券 48( 48)
ドイツ証券 18( 18)
BNPパリバ証券 15( 15)
三田証券 5( 5)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 146( 146)
SBI証券 187( 85)
ABNクリアリン証券 75( 75)
マネックス証券 38( 38)
JPモルガン証券 27( 27)
楽天証券 75( 21)
松井証券 15( 15)
フィリップ証券 12( 12)
ドイツ証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 7( 5)
ゴールドマン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 218301( 218301)
ソシエテジェネラル証券 122308( 122308)
バークレイズ証券 77845( 77845)
SBI証券 91050( 36332)
楽天証券 55505( 29199)
松井証券 19753( 19753)
日産証券 8870( 8870)
マネックス証券 8334( 8334)
三菱UFJeスマート 12830( 7102)
ゴールドマン証券 6287( 6261)
サスケハナ・ホンコン 4790( 4790)
JPモルガン証券 4748( 4748)
ビーオブエー証券 3124( 3124)
みずほ証券 2436( 2436)
UBS証券 2098( 2098)
HSBC証券 1824( 1824)
フィリップ証券 1710( 1710)
モルガンMUFG証券 1443( 1427)
インタラクティブ証券 664( 664)
BNPパリバ証券 514( 514)
SMBC日興証券 116( 0)
野村証券 116( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース