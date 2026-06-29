「日経225ミニ」手口情報（29日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限1万9582枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9582枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19582( 16332)
バークレイズ証券 8396( 8396)
ソシエテジェネラル証券 6620( 6620)
SBI証券 9097( 3405)
楽天証券 4081( 1371)
フィリップ証券 446( 446)
三菱UFJeスマート 667( 435)
マネックス証券 387( 387)
松井証券 317( 317)
インタラクティブ証券 312( 312)
日産証券 181( 181)
JPモルガン証券 123( 123)
三田証券 70( 70)
豊証券 50( 50)
ドイツ証券 46( 46)
光世証券 14( 14)
BNPパリバ証券 4( 4)
ゴールドマン証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJ証券 4250( 0)
UBS証券 1000( 0)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 200( 200)
フィリップ証券 147( 147)
ABNクリアリン証券 142( 142)
SBI証券 233( 87)
マネックス証券 78( 78)
JPモルガン証券 57( 57)
楽天証券 111( 53)
三菱UFJeスマート 27( 15)
松井証券 8( 8)
インタラクティブ証券 4( 4)
ドイツ証券 3( 3)
日産証券 2( 2)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 305329( 305322)
ソシエテジェネラル証券 185346( 185339)
バークレイズ証券 124071( 124071)
SBI証券 88467( 45623)
松井証券 25264( 25264)
日産証券 25179( 25178)
楽天証券 40763( 25135)
サスケハナ・ホンコン 19185( 19185)
モルガンMUFG証券 10574( 10574)
JPモルガン証券 9862( 9862)
ゴールドマン証券 8913( 8863)
三菱UFJeスマート 13124( 7524)
マネックス証券 5649( 5649)
BNPパリバ証券 3837( 3837)
ビーオブエー証券 3773( 3773)
野村証券 3410( 3400)
広田証券 3190( 3190)
みずほ証券 3097( 2948)
フィリップ証券 2889( 2888)
インタラクティブ証券 2393( 2393)
大和証券 229( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19582( 16332)
バークレイズ証券 8396( 8396)
ソシエテジェネラル証券 6620( 6620)
SBI証券 9097( 3405)
楽天証券 4081( 1371)
フィリップ証券 446( 446)
三菱UFJeスマート 667( 435)
マネックス証券 387( 387)
松井証券 317( 317)
インタラクティブ証券 312( 312)
日産証券 181( 181)
JPモルガン証券 123( 123)
三田証券 70( 70)
豊証券 50( 50)
ドイツ証券 46( 46)
光世証券 14( 14)
BNPパリバ証券 4( 4)
ゴールドマン証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJ証券 4250( 0)
UBS証券 1000( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 200( 200)
フィリップ証券 147( 147)
ABNクリアリン証券 142( 142)
SBI証券 233( 87)
マネックス証券 78( 78)
JPモルガン証券 57( 57)
楽天証券 111( 53)
三菱UFJeスマート 27( 15)
松井証券 8( 8)
インタラクティブ証券 4( 4)
ドイツ証券 3( 3)
日産証券 2( 2)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 305329( 305322)
ソシエテジェネラル証券 185346( 185339)
バークレイズ証券 124071( 124071)
SBI証券 88467( 45623)
松井証券 25264( 25264)
日産証券 25179( 25178)
楽天証券 40763( 25135)
サスケハナ・ホンコン 19185( 19185)
モルガンMUFG証券 10574( 10574)
JPモルガン証券 9862( 9862)
ゴールドマン証券 8913( 8863)
三菱UFJeスマート 13124( 7524)
マネックス証券 5649( 5649)
BNPパリバ証券 3837( 3837)
ビーオブエー証券 3773( 3773)
野村証券 3410( 3400)
広田証券 3190( 3190)
みずほ証券 3097( 2948)
フィリップ証券 2889( 2888)
インタラクティブ証券 2393( 2393)
大和証券 229( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース