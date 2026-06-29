「TOPIX先物」手口情報（29日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限8103枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8103枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8103( 8103)
ソシエテジェネラル証券 7178( 7178)
バークレイズ証券 6937( 6937)
ビーオブエー証券 2098( 2098)
ゴールドマン証券 2641( 1339)
JPモルガン証券 1176( 1072)
サスケハナ・ホンコン 1034( 1034)
モルガンMUFG証券 3830( 870)
HSBC証券 393( 393)
日産証券 149( 149)
野村証券 139( 137)
UBS証券 108( 108)
シティグループ証券 92( 92)
みずほ証券 603( 79)
SBI証券 62( 56)
ドイツ証券 47( 47)
SMBC日興証券 848( 36)
BNPパリバ証券 24( 24)
インタラクティブ証券 20( 20)
松井証券 14( 14)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8103( 8103)
ソシエテジェネラル証券 7178( 7178)
バークレイズ証券 6937( 6937)
ビーオブエー証券 2098( 2098)
ゴールドマン証券 2641( 1339)
JPモルガン証券 1176( 1072)
サスケハナ・ホンコン 1034( 1034)
モルガンMUFG証券 3830( 870)
HSBC証券 393( 393)
日産証券 149( 149)
野村証券 139( 137)
UBS証券 108( 108)
シティグループ証券 92( 92)
みずほ証券 603( 79)
SBI証券 62( 56)
ドイツ証券 47( 47)
SMBC日興証券 848( 36)
BNPパリバ証券 24( 24)
インタラクティブ証券 20( 20)
松井証券 14( 14)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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