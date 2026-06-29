　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月29日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8103枚だった。

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　8103(　　8103)
ソシエテジェネラル証券　　　　7178(　　7178)
バークレイズ証券　　　　　　　6937(　　6937)
ビーオブエー証券　　　　　　　2098(　　2098)
ゴールドマン証券　　　　　　　2641(　　1339)
JPモルガン証券　　　　　　　　1176(　　1072)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1034(　　1034)
モルガンMUFG証券　　　　　　　3830(　　 870)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 393(　　 393)
日産証券　　　　　　　　　　　 149(　　 149)
野村証券　　　　　　　　　　　 139(　　 137)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 108(　　 108)
シティグループ証券　　　　　　　92(　　　92)
みずほ証券　　　　　　　　　　 603(　　　79)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　62(　　　56)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　47(　　　47)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 848(　　　36)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　24(　　　24)
インタラクティブ証券　　　　　　20(　　　20)
松井証券　　　　　　　　　　　　14(　　　14)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース