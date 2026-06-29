【W杯2026】日本vsブラジル、実況＆解説陣にも“熱視線” NHK BS、フジテレビ系列、DAZNが中継【一覧掲載】
サッカー日本代表は日本時間30日、｢FIFAワールドカップ2026｣決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。サッカー王国との歴史的一戦は、NHK BS、フジテレビ系列、DAZNでそれぞれ生中継されるが、解説者にも注目が集まる。
【写真】泣けるわ！！盟友・吉田麻也と熱い抱擁を交わす瞬間など貴重ショットを公開した長友佑都
グループFを2位通過した日本。決勝トーナメント1回戦は2025年10月の親善試合で歴史的勝利を飾ったブラジルとなった。
◆各局、配信サービス内での実況、解説陣は次の通り。
■NHK BS
実況：小宮山晃義アナ
解説：本田圭佑
ピッチ解説：林陵平
■フジテレビ系列
実況：中村光弘アナ
メイン解説：小野伸二
メインナビゲーター：柿谷曜一朗
メインキャスター：ジョン・カビラ
キャスター：佐久間みなみアナ、原田葵アナ
リポート：黒瀬翔生アナ
■DAZN
実況：桑原学アナ
解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
これまでの試合では解説陣の独特なコメントなどが大会を楽しむ一つの要素として話題を集めてきた。
【写真】泣けるわ！！盟友・吉田麻也と熱い抱擁を交わす瞬間など貴重ショットを公開した長友佑都
グループFを2位通過した日本。決勝トーナメント1回戦は2025年10月の親善試合で歴史的勝利を飾ったブラジルとなった。
◆各局、配信サービス内での実況、解説陣は次の通り。
■NHK BS
実況：小宮山晃義アナ
解説：本田圭佑
ピッチ解説：林陵平
■フジテレビ系列
実況：中村光弘アナ
メイン解説：小野伸二
メインナビゲーター：柿谷曜一朗
メインキャスター：ジョン・カビラ
キャスター：佐久間みなみアナ、原田葵アナ
リポート：黒瀬翔生アナ
■DAZN
実況：桑原学アナ
解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
これまでの試合では解説陣の独特なコメントなどが大会を楽しむ一つの要素として話題を集めてきた。