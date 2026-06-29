『テレ東音楽祭』テロップで表示された出演者の“小ネタ”が反響「中島健人の祖父は高田純次の高校時代の担任」「酒井法子は早食い」…【一覧】

『テレ東音楽祭』テロップで表示された出演者の“小ネタ”が反響「中島健人の祖父は高田純次の高校時代の担任」「酒井法子は早食い」…【一覧】