普段から国内外の多くの宿泊客が訪れる「名古屋マリオットアソシアホテル」。9月19日から始まるアジア大会には、45の国と地域の選手が参加し、関係者を含めると最大1万5000人が集まると言われていますが…

【写真を見る】アジア大会期間中の予約｢非常に好調｣ 名古屋マリオットアソシアホテル 1泊約200万円の部屋へ…ロビーラウンジは外国人客向けに営業延長

（大石邦彦アンカーマン 6月26日）

「大会期間中、ホテルの受け入れ体制はどうなのか。名古屋マリオットアソシアホテルで聞いてみます」

（名古屋マリオットアソシアホテル 杉本篤史総支配人）

Q.（アジア大会の）期間中はどのくらいの人が来る？

「たくさんの人が来る予定で、大変好調に予約をいただいています」

１泊約200万円…一体どんな部屋？

まず、案内してもらったのが49階です。



（名古屋マリオットアソシアホテル広報 谷口百子さん）

「ここはスイートルームのフロアです」



ホテルでは、アジア大会などの国際大会や国際会議の開催を見据えて、2023年に15室のスイートルームのデザインを一新。さらに3室のスイートを新設しました。

49階のフロアは地上約200メートル。まさに“天空のスイートフロア”です。

（大石）

「ゴージャスですね。クラシカルな雰囲気もあるんですが、全体的にラグジュアリー」



この「マリオットスイート」は客室の中で1番広い202平方メートル。コンセプトは「ヨーロピアンクラシック」です。



（大石）

「この椅子のクッション、座ったら立ちたくない、それでいて疲れない。ほどよい柔らかさ」

浴室は全面大理石で市内一望

奥には、全面大理石のバスルームです。



（大石）

「ここからも市内を一望できます。大事なことをお聞きするのを忘れていましたけれど、一泊お値段はいくらですか？」



（谷口さん）

「はい。こちらのお部屋は1泊200万円ほどです」



（大石）

「1泊で200万円ですか！」



富裕層も満足するおもてなしができるかは、エリアとしての魅力度UPにもつながっていきます。

（大石）

「アジア大会期間中の予約はどうですか？」



（谷口さん）

「この部屋かどうかはわかりませんが、全体として非常に好調です」

ロビーラウンジは午後11時まで営業時間延長

そして15階のロビーラウンジでは、アジア大会に向けて新たなサービスが…



（谷口さん）

「いま皆さまは、お茶とケーキを楽しんでいるんですが、夜にバーの営業を行う予定です」



通常午後8時までの営業ですが、9月13日から10月4日までは午後11時までに延長します。

（谷口さん）

Q.アジア大会期間中はなぜお酒を飲めるスペースに？

「外国からのお客様が多く、夜のナイトライフをゆっくり楽しみたいという客も多いと思うので、そういう客に対応するために夜は営業しようと」

地元ゆかりの“特別なギフト”も 4月に誕生したショップ

ことし4月に誕生したギフトショップも。東海地方ゆかりの名産や素材などを使った約100種類を取りそろえ、“新しい名古屋土産” “特別なギフト”を提案しています。



（谷口さん）

Q.アジア大会は意識している？

「国内外の客に対応できるような、ラインナップを取りそろえている」

人気は1枚800円の「活車海老煎餅」。「愛知県の魚」は車えび。ホテルの厨房で車えびをプレスして焼き上げたものです。



（大石）

「表がこんな感じ。（車えび）そのままです。そしていい海老の香りがしてきます。いただきます。もうサクサク。濃厚な風味が口の中で広がる」

ベテランから若手に伝えられる“接客の極意”

一方、ホテルスタッフの研修も大事です。



この日行われていたのは、車椅子を利用する人への接客研修。学んでいたのはホテル内のレストランやフロントなどで勤務する、3年目以下のスタッフです。

（スタッフ）

「カップを取るのに前にかがまないといけないので怖い。（コーヒーを）入れた時に顔にかかりそう」



（名古屋マリオットアソシアホテル 市川正和ホテルマネージャー)

「そういう場合は好きなドリンクを聞いて、『後でお持ちします』と伝える。顔にかかると危ないので」

ベテランから若手へ…きめ細かく接客の極意が伝えられます。こうした研修は去年9月にスタート。ホテル全体でサービス向上に取り組んでいます。



（杉本総支配人）

Q.（アジア大会を機に）今後どうしていきたい？

「（アジア大会は）大きな国際大会なので、もっともっと愛知・名古屋を皆さんに知っていただいて、いろんな情報発信をして、訪れて非常に良い都市だと思っていただき、またリピートしてほしい」