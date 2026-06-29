FIFAワールドカップ2026で日本時間30日にブラジル戦を控えるサッカー日本代表。決勝トーナメントで歴代優勝チームと対戦するのは史上初となります。

日本はW杯で過去4度決勝トーナメントへ進出し、いずれも1回戦で敗退。2002年はトルコに、2010年はパラグアイに、2018年はベルギーに、2022年はクロアチアに敗れました(2010年&2022年はPK戦で敗退)。

今大会は出場チームが48チームに拡大したため、決勝トーナメントはベスト32の戦いからスタート。その1回戦で、日本は過去5度の優勝を誇るブラジルと激突します。

負ければ即敗退となる決勝トーナメントの戦い。森保一監督はブラジル戦前日会見で「本気のブラジルとこのワールドカップで戦えることが我々にとって未来へ大きな財産になる」ともコメントしました。

2025年10月の親善試合で対戦した際には日本が歴史的勝利。指揮官は「(ブラジルを)リスペクトはしますが、我々にも去年起こしたように勝つチャンスはある。また歴史を変えるようなことを起こせるようにベストを尽くしたい」と意気込みました。ワールドカップの舞台で、今度は“本気のブラジル”から金星を挙げられるか、試合は日本時間30日午前2時キックオフです。

▽日本代表 ワールドカップ過去大会の決勝トーナメント1回戦2002 ●0-1 トルコ2010 △0-0(PK戦 3-5で敗退) パラグアイ2018 ●2-3 ベルギー2022 △1-1(PK戦 1-3で敗退) クロアチア