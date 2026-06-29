ドジャース始球式に国枝慎吾氏が登場

車いすテニ スの4大大会で男子世界歴代最多50度の優勝を誇るレジェンド、国枝慎吾氏が自身のXを更新。現地21日（日本時間22日）に行われた米大リーグ・ドジャース戦での始球式の裏側を公開すると、ファンは称賛を送っている。

本拠地オリオールズ戦の始球式に登場した国枝氏は、マウンドやや前方付近から、見事なノーバウンド投球を披露。ロバーツ監督とも対面し、「ドジャースタジアムの雰囲気、最高に楽しみました！ロバーツ監督優しかった」と、当日には自身のXで喜びをつづっていた。

日本時間29日に公開された投稿では、「ドジャース始球式のウォーミングアップ。最高の球場に、美しい空！こんな素敵なロケーションでキャッチボールすることは、この先なさそう」と記して、キャッチボールを行う動画を公開。正面からやや車いすを傾けた状態から、上半身のひねりを利用して見事な球を投げ込んだ。

この動画には、X上の日本人ファンから「さすがですね！ この距離普通に投げて届くとは！」「国枝さん、基本的に何をやっても頂点に行く気がする」「強靭な上半身ですね ただただ、すごいの一言…」「さすがとしか言いようがない」「なんで普通に勢いのあるボール投げれてるんだろう…さすがです」「上半身だけで、こんなに投げれるんや」といった驚きの声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）