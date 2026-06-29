ワールドカップ北中米大会

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、29日（日本時間30日）に決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。大一番の10時間前、日本サッカー協会は公式YouTubeチャンネルを更新。名波浩コーチは、スウェーデン戦でのベンチメンバーの気遣いに「感動した」と称賛していた。

スウェーデン戦翌日に行われたミーティング。名波コーチは「監督が言うことかもしれないけど、感動したので映像を見て欲しい」と切り出した。伊東純也が3点目を決めた直後のシーン。注目したのは、ベンチを飛び出して伊東を称えたメンバーのある行動だった。

「両手にペットボトルを抱えて、出ている選手に渡しに行く。キャップまで開けて。自分の番が来ると、『さあ行くぞ』ってもうビブスだけ脱いですぐに来る。その時にみんなが声をかけてくれている。『いや名波さん、当たり前ですよこんなの』って思うかもしれないけれど、なかなか全ての国ができているわけじゃないと思う」

4点目の後、堂安律が後藤啓介に声を掛けたり、キャプテンの板倉滉や佐野海舟が「行くぞ！」と声を掛ける様子にも言及。さらに、サポートメンバーとして同行している南野拓実と吉田麻也が、仲間のスパイクの手入れをしていることにも触れ、「こういうチームになったら、それは全力でここまで行くよ」「理想通りに来ていると思う。また一つになってやっていきましょう」と、日本の強みの一つでもあるチーム団結の象徴的シーンを称えていた。



（THE ANSWER編集部）