日本時間30日に決戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント（T）1回戦でブラジルと激突する。王国との大一番で着用する戦闘服が海外でも話題。「喜んで課金する」などの声が上がっている。

FIFAの発表によると、ブラジル戦で日本が着用するのはアウェー用のキット。ユニホームは白、パンツ、ソックスは黒となる。ブラジルはカナリア色のユニホームに、パンツが青、ソックスが白となった。

日本のアウェーユニホームは米スポーツ専門局ESPNが発表した「ユニホームランキング」で、全体の2位とされるなど大会前から話題に。決戦直前にも脚光を浴びており、X上の海外ファンから様々な声が上がった。

「喜んで課金する」

「これ絶対欲しい！」

「大会全体の中で最高のユニホームだ」

「このユニホーム、本当にかっこいい！ ワールドカップが終わったら、すぐに買うつもり」

「青も悪くなかったけど、白と赤のほうが日本らしい気がする。ブラジル戦で何かいい流れを呼び込んでくれるといいね」

「最近はレトロなデザインが流行っているし、派手な柄も好きだけど、このユニホームはモダンでありながら、美しくて、個性的で、それでいてすっきり洗練されている。本当に素晴らしい」

日本がW杯でブラジルと対戦するのは2006年ドイツ大会の1次リーグ以来、20年ぶり。1-4で敗れたが、昨年の親善試合では0-2から劇的な逆転勝利を収めた。



（THE ANSWER編集部）