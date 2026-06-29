ブンデスリーガ公式が「キミたちの活躍はサプライズじゃない」と投稿

森保一監督率いる日本代表は、現地時間6月29日にアメリカ・テキサス州ヒューストンで北中米ワールドカップ（W杯）ノックアウトステージ1回戦ブラジル戦に臨む。

キックオフの18時間前にブンデスリーガ公式が投稿した1枚の画像が「すげーな。これ」と話題を呼んでいる。

運命の一戦を前に、心強い“援護射撃”だ。ブンデスリーガ日本語版公式Xは「私たちにとって、キミたちの活躍はサプライズじゃない。今夜、その力を世界に見せつけてやれ」と綴り、1枚の画像を投稿。ブンデスリーガで活躍するMF佐野海舟や、かつてプレーしたMF鎌田大地ら10人の写真とともに、日本代表にエールを送った。

画像内に並んでいるのは、佐野、鎌田、DF板倉滉、MF堂安律、MF田中碧、DF伊藤洋輝、FW町野修斗、DF菅原由勢、MF鈴木唯人、FW塩貝健人の10人。ドイツでの活躍で成長し、現在の日本代表の強化にもつながっていることを感じさせる1枚だ。コメント欄では「すげーな。これ」「ちょっと泣きかけた」「日本代表は愛されてるなぁ ウルっと来た」「めっちゃええやん！」などの声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）