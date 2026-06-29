もちもち・ぷるぷるの新食感を空港で味わえる！ 中島大祥堂「もちふる」

記事ポイント 中島大祥堂「もちふる」は独自開発のお餅で果実ソースとクリームを包む大福常温120日保存・カップ入り・スプーン同梱で空港土産にしやすい仕様成田6月30日・関西7月1日から3種フレーバーを期間限定先行販売 中島大祥堂「もちふる」は独自開発のお餅で果実ソースとクリームを包む大福常温120日保存・カップ入り・スプーン同梱で空港土産にしやすい仕様成田6月30日・関西7月1日から3種フレーバーを期間限定先行販売

中島大祥堂は、フルーツソースとクリームを独自開発のお餅で包んだ新感覚フルーツ大福「もちふる」を、成田国際空港および関西国際空港の国際線エリア内にて期間限定で先行発売します。

もちもち・ぷるぷるの心地よい食感を保ちながら常温保存・賞味期限120日を実現しており、旅行後のお配り土産にも選びやすい仕様です。

中島大祥堂「もちふる」

フレーバー：もも・いちご・シャインマスカットの3種単品：税込378円（税抜350円）3個入りアソート：税込1,134円（税抜1,050円）／もも・いちご・シャインマスカット各1個6個入りアソート：税込2,268円（税抜2,100円）／もも・いちご・シャインマスカット各2個保存方法：常温保存可能賞味期限：製造日より120日販売開始：成田国際空港 2026年6月30日（火）／関西国際空港 2026年7月1日（水）

「もちふる」は、中島大祥堂がわらび餅やゼリーづくりで培ってきた技術を活かして開発した新しいフルーツ大福です。

1912年創業の老舗菓子メーカーが「一番大切な人に食べてもらうお菓子づくり」を理念に手がけるブランドで、和菓子の技術を土台に新しい食感と長期保存を両立させました。

もちもちとした弾力の中にぷるぷるとしたやわらかさをあわせ持つ独自のお餅で、なめらかなクリームと果実感あふれるフルーツソースを包み込んでいます。

フレーバーはもも・いちご・シャインマスカットの3種類です。

単品のほか3個入り・6個入りのアソートボックスでも購入でき、3種を揃えてお配り土産に使えます。

フルーツソース×クリーム×独自開発のお餅

「もちふる」の中心にあるのは、フルーツソース・なめらかなクリーム・独自開発のお餅という3つの素材の重なりです。

フルーツソースは果実そのものの美味しさが感じられるよう独自に配合されており、お餅やクリームとの相性にこだわって素材が調和する味わいに仕上げています。

大福ならではの食べ応えがありながらも、フルーツの爽やかな味わいで軽やかに楽しめます。

もちもち・ぷるぷるのお餅、なめらかなクリーム、果実感あふれるフルーツソースが重なり合う味わいです。

もちもち・ぷるぷるの新食感

もちもちとした弾力の中にぷるぷるとしたやわらかさをあわせ持つ食感こそ、「もちふる」の核にある体験です。

もちもち食感とフルーツ大福の爽やかさを重ね、空港土産として持ち歩きやすい一品に仕上げています。

そのままでも十分な美味しさがありますが、冷蔵庫で冷やすとひんやりとした味わいに変わり、また異なる食感を楽しめます。

もちふる いちご

フレーバー：いちご単品：税込378円（税抜350円）

いちごフレーバーは、果実感のあるいちごソースとなめらかなクリームを、ぷるぷる食感のお餅がやさしく包んだ仕上がりです。

カップ入り形式のため、持ち運んでも形が崩れにくく、見た目の美しさを保ったまま楽しめます。

スプーンが同梱されているため、旅行先や移動中でもすぐに食べ始められます。

常温・長期保存可能なお土産向き仕様

日本を訪れる外国人旅行者の増加に伴い、日本らしさを感じられる土産菓子への需要が高まっています。

一方で、一般的なフルーツ大福は日持ちや持ち運びの面に課題があり、お土産としては選びにくい側面がありました。

「もちふる」は常温保存・賞味期限120日を実現したことで、空港で購入後そのまま持ち帰り、旅行後のお配り土産として使えます。

販売は成田国際空港第2ターミナルビル本館3階保安検査後の国際線エリア内「Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA 本館店」催事コーナーで2026年6月30日から7月30日まで、関西国際空港第1ターミナル国際線出発エリア内「TASTE OF JAPAN 関西旅日記」催事コーナーで2026年7月1日から7月31日まで期間限定です。

もちふる もも

フレーバー：もも単品：税込378円（税抜350円）

ももフレーバーは、桃らしい甘みと果実感のあるフルーツソースとなめらかなクリームをぷるぷる食感のお餅が包んでいます。

3種の違う果実感を食べ比べたい場合は、もも・いちご・シャインマスカットが各1個セットになった3個入りアソートボックスが選べます。

もちふる シャインマスカット

フレーバー：シャインマスカット単品：税込378円（税抜350円）

シャインマスカットフレーバーは、爽やかな果実感あふれるフルーツソースをクリームとともにお餅が包んでいます。

6個入りアソートボックスではもも・いちご・シャインマスカットが各2個ずつセットになっており、複数人で分けやすくなっています。

もも・いちご・シャインマスカットを食べ比べながら、果実感とお餅のやわらかさを楽しめます。

常温で持ち歩けるカップ入りの菓子でありながら、冷やしたときのひんやり感まで味わえる「もちふる」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「もちふる」はどこで購入できますか？

A. 成田国際空港第2ターミナルビル本館3階のFa-So-La TAX FREE AKIHABARA 本館店催事コーナー（2026年6月30日〜7月30日）と、関西国際空港第1ターミナル国際線出発エリア内のTASTE OF JAPAN 関西旅日記催事コーナー（2026年7月1日〜7月31日）で販売されます。

いずれも期間限定です。

Q. 「もちふる」の保存方法と賞味期限は？

A. 常温保存が可能で、賞味期限は製造日より120日です。

冷蔵庫で冷やすと、ひんやりとした味わいで楽しめます。

Q. 成田国際空港では単品の購入はできますか？

A. 成田空港では3個入り・6個入りのアソートボックスのみの販売となります。

単品の取り扱いはない販売形態です。

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