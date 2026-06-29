りんご1個分の軽さでUV対策！ ARIC「UVelia」

記事ポイント ARIC「UVelia」がMakuakeで先行販売を開始UVカット率100％※と接触冷感、りんご1個分ほどの軽さを備えた一着公開18分で目標達成、3日で達成率1,000％を突破したプロジェクト ARIC「UVelia」がMakuakeで先行販売を開始UVカット率100％※と接触冷感、りんご1個分ほどの軽さを備えた一着公開18分で目標達成、3日で達成率1,000％を突破したプロジェクト

ARICは、自社UVケアブランド「UVelia」から、高機能ラッシュガードの先行販売プロジェクトを応援購入サービス「Makuake」で展開中です。

2026年6月15日の公開からわずか3日で達成率1,000％を突破した、見せるUVラッシュガードです。

UVカット率100％※、接触冷感機能、軽量で持ち運びしやすい設計に加え、今季のトレンドを取り入れたカラーリングや女性らしいシルエットを備えた一着です。

ARIC「UVelia」

プロジェクト名：まるで着る日焼け止め。UVカット100％※の ラッシュガードを真夏前にお届け！販売期間：2026年6月15日〜7月12日 22:00まで販売場所：MakuakeUVカット：UVカット率100％※対象カラー：ブラック（オブディシアン）のみ

「UVelia」は、猛暑や紫外線対策への意識が高まる中で、しっかり紫外線を防ぎたい、でもデザイン性も妥協したくないという声に応えるブランドとして誕生しました。

今回のラッシュガードは、紫外線対策だけでなく、自分らしいファッションを楽しみながら快適に過ごすための選択肢になります。

日差しの下で羽織る一枚に、軽量で持ち運びしやすい設計、涼しい着心地、普段使いしやすいデザインを組み合わせています。

りんご1個分のような軽さと涼しい着心地

生地：UVカット100％生地使用（ブラックのみ）軽さ：まるでりんご1個分のような軽さ機能：接触冷感つき仕様：ドローコード付き仕様：大きめフード

軽量で持ち運びしやすい設計のため、日差しが気になる外出時にも羽織る一枚として取り入れられます。

接触冷感つきで、着ている方が涼しい仕様です。

大きめフードは紫外線対策に向けた仕様で、日差しの下でしっかり守る要素として紹介されています。

ドローコード付きのため、シルエットを変えながら着用できます。

見せるUVケアとしてのカラーリングとシルエット

今回のプロジェクトでは、今季のトレンドを取り入れたカラーリングや女性らしいシルエットを採用しています。

UVケアを単なる紫外線対策ではなく、自分らしいファッションを楽しみながら快適に過ごすための選択肢として提案する点が「UVelia」の軸です。

日差しの下でも、美しく、心地よく過ごすための見せるUVケアとして展開中です。

機能性とデザイン性の両立が評価され、多くの支援につながっています。

Makuake公開から18分で目標達成

公開日：2026年6月15日目標達成：開始からわずか18分達成率：公開からわずか3日で1,000％突破

プロジェクト公開後、多くの支援を集め、開始からわずか18分で目標金額を達成しました。

目標達成後も支援が続き、公開からわずか3日で達成率1,000％を突破しました。

公開直後から予想を上回る反響があり、応援購入に加えて応援コメントも寄せられています。

紫外線対策への関心が高まる中、UVカット100％※、涼しい着心地、普段使いしやすいデザインに共感が集まっています。

応援コメントが寄せられるプロジェクト

支援者からは多数の応援コメントが寄せられています。

プロジェクトでは、商品の生産・発送準備が進行中です。

応援購入サービス「Makuake」で展開される先行販売プロジェクトとして、紫外線対策と普段使いしやすいデザインの両方に関心が集まりました。

「UVelia」は、守るだけではない、魅せるUVケアへというコンセプトのもと、機能性とデザイン性を両立した製品開発を目指して生まれたブランドです。

日差しが気になる外出に、軽く持ち運べて羽織りやすい一枚として取り入れられるラッシュガードです。

ドローコードや大きめフードを備え、紫外線対策をしながら普段の装いにも合わせやすい仕様です。

ARIC「UVelia」UVラッシュガードの紹介でした。

よくある質問

Q. 「UVelia」UVラッシュガードはどこで販売されていますか？

A. ARICの自社UVケアブランド「UVelia」より展開する高機能ラッシュガードの先行販売プロジェクトとして、応援購入サービス「Makuake」にて開始されています。

Q. 販売期間はいつまでですか？

A. 販売期間は2026年6月15日から7月12日 22:00までです。

プロジェクトページはMakuakeの「UVelia」ページです。

Q. UVカット100％※はどのカラーが対象ですか？

A. ブラック（オブディシアン）のみが対象です。

QTEC上海総合試験センターによる生地測定の結果で、製品全体の遮蔽率を示すものではない仕様です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post りんご1個分の軽さでUV対策！ ARIC「UVelia」 appeared first on Dtimes.