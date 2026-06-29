全周約200mの水上アスレチック！ 和歌山市役所 観光課「AQuaLooP」

記事ポイント 片男波海水浴場に水上アスレチック「AQuaLooP」が登場全周約200m・30種類超の遊具と大型ジップラインを展開対象は6歳以上・身長110cm以上、50分入れ替え制で運営 片男波海水浴場に水上アスレチック「AQuaLooP」が登場全周約200m・30種類超の遊具と大型ジップラインを展開対象は6歳以上・身長110cm以上、50分入れ替え制で運営

和歌山市役所 観光課が、片男波海水浴場に設置される海上アスレチック「AQuaLooP」を紹介しています。

2026年7月4日(土)にオープンする夏季限定アクティビティで、大型スライダーやターザンロープ、トランポリンなど30種類を超える遊具を備えています。

全周約200メートルへスケールアップし、片男波の青い海に浮かぶ巨大遊具で海の上ならではのスリルと爽快感を体験できます。

和歌山市役所 観光課「AQuaLooP」

施設名：AQuaLooP マリンアドベンチャー和歌山片男波開催期間：令和8年7月4日(土)〜令和8年8月31日(月)予定所在地：片男波海水浴場(和歌山県和歌山市和歌浦南3丁目1740)アクセス：阪和自動車道「和歌山IC」より約10km、和歌山南スマートICより約7km入場料：平日 大人 2,900円／こども 1,800円入場料：土日祝日(お盆期間) 大人 3,300円／こども 2,200円対象：大人 16歳以上、こども 6歳〜15歳営業時間：10:00〜16:00(最終スタート15:00)利用時間：毎時0分開始、1セット50分の完全入れ替え制利用方法：オフィシャルサイトより来場日時指定チケットの事前購入制

「AQuaLooP」は、和歌山市の片男波海水浴場に設置される関西最大級の海上アスレチックです。

アスレチックエリアは、昨年の全周136mから今年は200mへ大幅スケールアップしています。

片男波の青い海に浮かぶ巨大遊具には、5.5mの高さのBIGスライダーやターザンロープなど、スリル満点のアトラクションがそろいます。

大型ジップラインも加わる30種類超の遊具

全周：約200メートル昨年の全周：136m遊具：30種類を超える遊具新遊具：全周20mを超える大型ジップラインを始めとした新遊具主な遊具：大型スライダー、ターザンロープ、トランポリン

全周20mを超える大型ジップラインを始めとした新遊具が多数追加され、より遊びごたえのある海上アスレチックへ進化しました。

大型スライダーやターザンロープ、トランポリンなどが海上に並び、海の上を走って、跳んで、登るアクティビティを体験できます。

こどもから大人まで、片男波海水浴場で夏季限定の海上アドベンチャーに挑戦できます。

親子で挑戦できるトランポリン

対象：6歳以上・身長110cm以上で、泳ぐことができる方10歳以下：保護者(20歳以上)の同伴が必要同伴条件：保護者1人につきこども2人まで安全対策：利用前の安全講習、ライフジャケットの着用受付：各利用時間の開始30分前まで

利用前には安全講習があり、ライフジャケットを着用して海上アスレチックを利用します。

10歳以下は保護者の同伴が必要で、親子で力を合わせて遊具をクリアする体験ができます。

トランポリンは、海の上で跳ぶ動きが伝わるアトラクションのひとつです。

和歌浦名物「生しらす丼」と海の幸

会場となる片男波海水浴場は、白い砂浜と穏やかな海が広がる関西有数のビーチです。

昼食には和歌浦名物の「生しらす丼」や新鮮な海の幸、観光の締めくくりには和歌山ラーメンを味わえます。

海上アスレチックと和歌山ならではの食を組み合わせて、海・遊び・グルメを一度に楽しめます。

和歌山市で楽しめる4つの海水浴場

浪早ビーチ（環境省「快水浴場百選」選出）加太海水浴場（日本の夕陽百選にも選出）磯の浦海水浴場（関西屈指のサーフスポット）浜の宮ビーチ（潮干狩りスポット）

片男波海水浴場のほか、和歌山市には個性豊かな4つの海水浴場があります。

サーフィンで知られる「磯の浦海水浴場」、潮干狩りもできる「浜の宮ビーチ」、家族連れが訪れる「加太海水浴場」、自然が残る「浪早ビーチ」など、海のレジャーを楽しめる場所がそろっています。

大型化した海上エリアでは、すべる・渡る・跳ぶ遊具を組み合わせながら、片男波の海上で体を動かす遊び方が広がります。

安全講習やライフジャケット着用を前提に、保護者同伴で進む場面もあり、親子で同じコースに挑む夏のアクティビティとして計画できます。

周辺の海水浴場や和歌浦の食もあわせることで、海遊びの内容に合わせた和歌山市内の過ごし方を組み立てられます。

和歌山市役所 観光課「AQuaLooP」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「AQuaLooP」はいつオープンしますか？

A. 「AQuaLooP」は、2026年7月4日(土)に片男波海水浴場でオープンします。

開催期間は令和8年7月4日(土)〜令和8年8月31日(月)予定です。

Q. 「AQuaLooP」の参加条件はありますか？

A. 対象は6歳以上・身長110cm以上で、泳ぐことができる方です。

10歳以下の場合は保護者(20歳以上)の同伴が必要で、保護者1人につきこども2人までです。

Q. 「AQuaLooP」にはどのような遊具がありますか？

A. 大型スライダーやターザンロープ、トランポリンなど30種類を超える遊具を備えています。

全周20mを超える大型ジップラインを始めとした新遊具も多数追加されています。

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