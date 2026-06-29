『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』声優の撮りおろしビジュアル解禁 内田雄馬・雨宮天ら6人
京都アニメーション制作のアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』のメインキャスト陣のキャラカラーを基調とした撮り下ろしビジュアルが公開された。
【写真】お団子頭が可愛い！雨宮天の撮りおろしビジュアル
明日より毎日、放送&配信開始日までのカウントダウンコメントが公開されるほか、それぞれのキャラクタービジュアルの公開も決定。公式Xでは、放送直前PVのXシェアキャンペーンも開催予定となっている。
■キャスト
坂本喜八：内田雄馬
百川稲子：雨宮天
三添洋輔：内山昂輝
坂本清六：小野大輔
陸健吾：武内駿輔
百川規子：寿美菜子
原島すず：大地葉
大倉ケイト：川井田夏海
矢倉弥治郎：浦和希
鱒淵伊蔵：平川大輔
百川甚右衛門：家中宏
百川苗子：浅野まゆみ
矢倉文七：遠藤大智
とめ/イナリ：高垣彩陽
■放送情報
2026年7月5日(日)よりABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11にて放送開始
TOKYO MX 7月5日(日)スタート／毎週日曜 23:00〜放送
BS11 7月5日(日)スタート／毎週日曜 23:30〜放送
ABCテレビ 7月5日(日)スタート／毎週日曜 24:40〜放送
テレビ愛知 7月5日(日)スタート／毎週日曜 25:20〜放送
※放送日時は、変更になる場合があります。
■配信情報
Netflixにて世界独占配信
2026年7月5日より毎週日曜23:00最新エピソード配信
【写真】お団子頭が可愛い！雨宮天の撮りおろしビジュアル
明日より毎日、放送&配信開始日までのカウントダウンコメントが公開されるほか、それぞれのキャラクタービジュアルの公開も決定。公式Xでは、放送直前PVのXシェアキャンペーンも開催予定となっている。
■キャスト
坂本喜八：内田雄馬
百川稲子：雨宮天
坂本清六：小野大輔
陸健吾：武内駿輔
百川規子：寿美菜子
原島すず：大地葉
大倉ケイト：川井田夏海
矢倉弥治郎：浦和希
鱒淵伊蔵：平川大輔
百川甚右衛門：家中宏
百川苗子：浅野まゆみ
矢倉文七：遠藤大智
とめ/イナリ：高垣彩陽
■放送情報
2026年7月5日(日)よりABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11にて放送開始
TOKYO MX 7月5日(日)スタート／毎週日曜 23:00〜放送
BS11 7月5日(日)スタート／毎週日曜 23:30〜放送
ABCテレビ 7月5日(日)スタート／毎週日曜 24:40〜放送
テレビ愛知 7月5日(日)スタート／毎週日曜 25:20〜放送
※放送日時は、変更になる場合があります。
■配信情報
Netflixにて世界独占配信
2026年7月5日より毎週日曜23:00最新エピソード配信
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