『姫騎士様のヒモ』2027年1月放送でPV公開 出演は諏訪部順一＆小松未可子
テレビアニメ『姫騎士様のヒモ』が2027年1月に放送されることが決定した。あわせてティザーPVも解禁された。
【動画】公開された『姫騎士様のヒモ』PV
PVでは舞台となる迷宮都市『灰色の隣人』の雰囲気であったり、飄々とした主人公のマシューと真面目で誇り高いアルウィンの正反対なキャラクターが垣間見える。
■あらすじ
大迷宮『千年白夜』が存在する迷宮都市『灰色の隣人(グレイ・ネイバー)』。数多の財宝が隠された迷宮の光に引き寄せられ冒険者が集まり、人が増えていく。光が強くなれば、闇もまた濃くなる。
そんな混沌の街に汚れなき花の如く咲き誇る『深紅の姫騎士』アルウィン。祖国再興のため迷宮に挑む、その高潔な精神はひと際強い輝きを放つ。そしてアルウィンのヒモ、マシュー。喧嘩は弱く、迷宮探索もせずアルウィンに養われ、酒と女に溺れる日々を過ごし、『減らず口(ワイズクラック)』と揶揄されるクズ。
二人には、誰も知らない秘密があった。歪んだ関係が招くのは明るい未来か、血塗られた悲劇か。
■キャスト
マシュー：諏訪部順一
アルウィン：小松未可子
【動画】公開された『姫騎士様のヒモ』PV
PVでは舞台となる迷宮都市『灰色の隣人』の雰囲気であったり、飄々とした主人公のマシューと真面目で誇り高いアルウィンの正反対なキャラクターが垣間見える。
■あらすじ
大迷宮『千年白夜』が存在する迷宮都市『灰色の隣人(グレイ・ネイバー)』。数多の財宝が隠された迷宮の光に引き寄せられ冒険者が集まり、人が増えていく。光が強くなれば、闇もまた濃くなる。
二人には、誰も知らない秘密があった。歪んだ関係が招くのは明るい未来か、血塗られた悲劇か。
■キャスト
マシュー：諏訪部順一
アルウィン：小松未可子
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