島田珠代＆キンタロー。冠番組爆誕で初タッグ「ただのお笑い番組ではない」「珠代姉さんの姿勢にすごく感動」
テレビ朝日系バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』（月〜木 深2：45※一部地域をのぞく）内で展開されている、月替わりチャレンジ枠『バラバラマンスリー』。7月のラインナップが発表された。
【番組カット】島田珠代＆キンタロー。に寺田心がノックアウト
月曜に登場する『島田珠代×キンタロー。 トンチキ保健室』は、超パワフルな2人の女性芸人、島田珠代とキンタロー。が初タッグを組む冠番組。芸能界トップクラスの爆発力を誇る芸風とは裏腹に、波乱万丈な人生経験を積み重ねてきた、島田とキンタロー。。そんな2人が保健室の先生にふんして、ゲストの悩みに対して真剣に向き合い、本音でアドバイスする。そして最後は、ゲストに処方する“強めのお薬”として珠玉の“トンチキ芸”を披露するという、まさに前代未聞、奇想天外なトンチキトークバラエティー。
アシスタントをガクテンソク・奥田修二が務め、寺田心、山本佳志（SHOW-WA）、塩田将己（SHOW-WA）、ゆうちゃみ、マユリカがゲストとして週替わりで登場。初回は、18歳になった今、「子役のイメージを払拭したい」と悩む寺田をゲストに迎え、島田とキンタロー。が忌憚なくアドバイスを送る。まさかの落涙、まさかのモノマネ、まさかの劇団結成…予定不調和な展開の連続に、寺田が壊れてしまう驚がくの結末が訪れる。
パワー全開で収録をやり切った島田は「夢やったキンちゃん（＝キンタロー。）との番組がやれてよかったし、楽しかったです。収録中はボケていると思っていたら急に真面目に話し出すという…（笑）。笑いと真剣味といろいろ混ざっていて、ただのお笑い番組ではない、いい番組になったと思うので、ぜひ見てほしいです！」と熱烈アピール。
キンタロー。も「珠代姉さんの姿勢にすごく感動しました。ガス欠を起こすくらい全力でやられていて、その姿勢がすごく勉強にもなりましたし、珠代姉さんが芸歴39年で培ったタメになるアドバイスも聞けたので、絶対見てほしい」と島田へのリスペクトを込めながら、みどころを呼びかけた。
そんな2人に「視聴者にひと言メッセージを！」とお願いすると、「あなたの心に、私たちという“強いお薬”が効きます。悩んでいる方はぜひ見てください」（キンタロー。）、「ねぇ…私たち…効きが早いよね？」（珠代）と、相性のよさがにじみ出るやりとりを披露している。
火曜に登場するのは、『初対面観察〜推しと推しをハコに入れてみた。〜』。『テレ朝動画logirl（ロガール）』で配信していた人気コンテンツが大好評につき、地上波進出をはたした。
この番組では、共通点のあるアイドルやアーティストが初対面。たった2人だけの“ハコ”の中に入ってもらい、さまざまなミッションに挑みながら仲良くなっていく様子を、さらば青春の光・森田哲矢と野呂佳代の“ガチ友人コンビ”がのぞき見する観察系リアリティーショー。
1組目に初対面するのは、超ときめき宣伝部・吉川ひよりとAKB48の次世代エース・佐藤綺星。現役アイドル同士の2人が出会うのは、“カラオケ”。初対面でカラオケボックスに2人きりという気まずい雰囲気の中、互いの楽曲を歌い合うなどして仲を深め、最後に“デュエット2曲で180点以上”というミッションクリアを目指す。さらに、カラオケを盛り上げるため、佐藤が特技のフルートを披露。驚きの腕前に、吉川も大爆笑することに。
2組目は、LDH所属の7人組、BALLISTIK BOYZ・砂田将宏と、日韓合同オーディションで誕生したグローバルボーイズグループ・NEXZのYU。2人が初対面するのは、貸し切りの“遊園地”。遊びながら仲を深める2人に課された最終ミッションは、“2人とも超苦手なお化け屋敷を協力して歩ききること”。ステージでは絶対に見せることのない、仰天ビビりリアクションが続々飛び出す。
さらに、地上波放送後には『テレ朝動画logirl（ロガール）』や『TELASA』にて、オリジナル動画も配信。2組それぞれ、配信でしか見られないシーンをたっぷり届ける。
MCを務める森田は、「『初対面の2人を見るのってこんな面白いんだ』と改めて思わせてくれる番組！気心知れた野呂さんと2人で、ただただ人の初対面を見てあーだこーだ言うだけなので楽しいです。大変なのは初対面する方々だと思いますので、外部から見ているぐらいが気楽でありがたいですね！」と収録を楽しんだ様子。
野呂も「元々、『テレ朝動画logirl』で配信していたので、地上波での放送とてもうれしく思います！そして、仲良しな森田さんと楽しく収録させてもらって、とにかくうれしい限りです。毎回、初対面のみんなの反応がかわいくて、性格を分析したりしながら、自分だったらどうするかなと考えながら見るのが好き。今回もどんな初対面がはじまるのか、みなさまと一緒に楽しみにしたい」と地上波での新展開に喜びを語った。
【番組カット】島田珠代＆キンタロー。に寺田心がノックアウト
月曜に登場する『島田珠代×キンタロー。 トンチキ保健室』は、超パワフルな2人の女性芸人、島田珠代とキンタロー。が初タッグを組む冠番組。芸能界トップクラスの爆発力を誇る芸風とは裏腹に、波乱万丈な人生経験を積み重ねてきた、島田とキンタロー。。そんな2人が保健室の先生にふんして、ゲストの悩みに対して真剣に向き合い、本音でアドバイスする。そして最後は、ゲストに処方する“強めのお薬”として珠玉の“トンチキ芸”を披露するという、まさに前代未聞、奇想天外なトンチキトークバラエティー。
パワー全開で収録をやり切った島田は「夢やったキンちゃん（＝キンタロー。）との番組がやれてよかったし、楽しかったです。収録中はボケていると思っていたら急に真面目に話し出すという…（笑）。笑いと真剣味といろいろ混ざっていて、ただのお笑い番組ではない、いい番組になったと思うので、ぜひ見てほしいです！」と熱烈アピール。
キンタロー。も「珠代姉さんの姿勢にすごく感動しました。ガス欠を起こすくらい全力でやられていて、その姿勢がすごく勉強にもなりましたし、珠代姉さんが芸歴39年で培ったタメになるアドバイスも聞けたので、絶対見てほしい」と島田へのリスペクトを込めながら、みどころを呼びかけた。
そんな2人に「視聴者にひと言メッセージを！」とお願いすると、「あなたの心に、私たちという“強いお薬”が効きます。悩んでいる方はぜひ見てください」（キンタロー。）、「ねぇ…私たち…効きが早いよね？」（珠代）と、相性のよさがにじみ出るやりとりを披露している。
火曜に登場するのは、『初対面観察〜推しと推しをハコに入れてみた。〜』。『テレ朝動画logirl（ロガール）』で配信していた人気コンテンツが大好評につき、地上波進出をはたした。
この番組では、共通点のあるアイドルやアーティストが初対面。たった2人だけの“ハコ”の中に入ってもらい、さまざまなミッションに挑みながら仲良くなっていく様子を、さらば青春の光・森田哲矢と野呂佳代の“ガチ友人コンビ”がのぞき見する観察系リアリティーショー。
1組目に初対面するのは、超ときめき宣伝部・吉川ひよりとAKB48の次世代エース・佐藤綺星。現役アイドル同士の2人が出会うのは、“カラオケ”。初対面でカラオケボックスに2人きりという気まずい雰囲気の中、互いの楽曲を歌い合うなどして仲を深め、最後に“デュエット2曲で180点以上”というミッションクリアを目指す。さらに、カラオケを盛り上げるため、佐藤が特技のフルートを披露。驚きの腕前に、吉川も大爆笑することに。
2組目は、LDH所属の7人組、BALLISTIK BOYZ・砂田将宏と、日韓合同オーディションで誕生したグローバルボーイズグループ・NEXZのYU。2人が初対面するのは、貸し切りの“遊園地”。遊びながら仲を深める2人に課された最終ミッションは、“2人とも超苦手なお化け屋敷を協力して歩ききること”。ステージでは絶対に見せることのない、仰天ビビりリアクションが続々飛び出す。
さらに、地上波放送後には『テレ朝動画logirl（ロガール）』や『TELASA』にて、オリジナル動画も配信。2組それぞれ、配信でしか見られないシーンをたっぷり届ける。
MCを務める森田は、「『初対面の2人を見るのってこんな面白いんだ』と改めて思わせてくれる番組！気心知れた野呂さんと2人で、ただただ人の初対面を見てあーだこーだ言うだけなので楽しいです。大変なのは初対面する方々だと思いますので、外部から見ているぐらいが気楽でありがたいですね！」と収録を楽しんだ様子。
野呂も「元々、『テレ朝動画logirl』で配信していたので、地上波での放送とてもうれしく思います！そして、仲良しな森田さんと楽しく収録させてもらって、とにかくうれしい限りです。毎回、初対面のみんなの反応がかわいくて、性格を分析したりしながら、自分だったらどうするかなと考えながら見るのが好き。今回もどんな初対面がはじまるのか、みなさまと一緒に楽しみにしたい」と地上波での新展開に喜びを語った。