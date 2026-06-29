NiziU・MAYA、自身初のソロ表紙『cyan』でWカバー飾る デビュー5周年への思いも披露
9人組ガールズグループ・NiziUのMAYAが、7月14日発売のビューティ＆カルチャー誌『cyan issue 45 summer 2026』（カエルム）の表紙に登場することが発表された。自身初のソロ表紙となる同誌で、両面Wカバーを飾る。
【別カット】綺麗…赤リップで儚さをみせるMAYA
ビジュアルは16ページにわたって特集。撮影は、夏の柔らかな光に包まれたロケーションで行われ、懐かしさを感じさせる風景のなか、MAYAの自然体の表情や透明感あふれる姿を切り取ったビジュアルに仕上がっている。
NiziUは、来月にデビュー5周年を迎え、ベストアルバム『Portfolio』をリリース。最新曲「Too Bad」を含む全20曲を収録し、これまでの歩みと今後の活動をつなぐ作品として注目を集めている。インタビューでは、デビューから5年間を振り返りながら、自身の変化や表現との向き合い方、活動を通じて見つけた大切な価値観についても披露。さらにメンバーとの絆や、ファン「WithU」への思い、自分自身と向き合う時間などについても率直な言葉で明かす。
『cyan』は今号から日英バイリンガル仕様となり、ロンドンを拠点にヨーロッパ、アメリカ、アジアへとグローバル展開をスタート。「何が美しいか」ではなく「どのように見るか」をテーマに、ビューティ、ファッション、ライフスタイル、音楽、アート、デザインなど多彩なコンテンツを発信していく。
今号ではMAYAの特集のほか、アーティストや俳優、モデルのビューティ＆ファッションビジュアル、ロングインタビュー、人気サロンによる最新ヘア特集、コスメをテーマごとに紹介するビジュアルストーリーなども掲載される。
【別カット】綺麗…赤リップで儚さをみせるMAYA
ビジュアルは16ページにわたって特集。撮影は、夏の柔らかな光に包まれたロケーションで行われ、懐かしさを感じさせる風景のなか、MAYAの自然体の表情や透明感あふれる姿を切り取ったビジュアルに仕上がっている。
『cyan』は今号から日英バイリンガル仕様となり、ロンドンを拠点にヨーロッパ、アメリカ、アジアへとグローバル展開をスタート。「何が美しいか」ではなく「どのように見るか」をテーマに、ビューティ、ファッション、ライフスタイル、音楽、アート、デザインなど多彩なコンテンツを発信していく。
今号ではMAYAの特集のほか、アーティストや俳優、モデルのビューティ＆ファッションビジュアル、ロングインタビュー、人気サロンによる最新ヘア特集、コスメをテーマごとに紹介するビジュアルストーリーなども掲載される。